Co się dzieje? Weekend w regionie (27-29 maja)

Festyn w Niechorzu

W niedzielę o g. 12 na molo w Niechorzu rozpocznie się 8-godzinny festyn rodzinny, na którym odbędzie się rejestracja potencjalnych dawców szpiku kostnego dla 9-letniej Lenki, mieszkanki pobliskiego Lędzina. Impreza połączona będzie z występami zespołów tanecznych, ludowych, animacjami dla dzieci, pokazami udzielania pierwszej pomocy pomiarami ciśnienia i mierzenia poziomu cukru we krwi. O godz. 15 zacznie się konkurs na „wypieczenie” maksymalnej ilości babek z piasku.

Na scenie wystąpią m.in. zespoły „Czerwona róża”, „Trzebiatowiacy”, „Kuba i wujek” i „Żurawianki”. Na zakończenie imprezy odbędzie się koncert znanego polskiego rapera Jacka Mezo Mejera.

(MK)

Pirat przybędzie do Kołobrzegu

W sobotę do Kołobrzegu przyjedzie z Poznania pociąg „Pirat”. Zestaw składający się z 7 wagonów, w tym z 4 pochodzących z lat 70. ubiegłego stulecia, zgodnie z planem pojawi się na kołobrzeskim dworcu o g. 10.30. 20 minut później dotrze do portu pasażerskiego, zatrzymując się przed Latarnią Morską. Największą atrakcją będzie ciągnąca skład lokomotywa. Mowa o zabytkowym parowozie Pt 47-65, który podziwiać będzie można w Kołobrzegu do g. 18. Później pociąg ruszy w drogę powrotną do Poznania.

Trąby zabrzmią w Sławnie

W ostatni majowy weekend odbędzie się w Sławnie 52. Międzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych. W wydarzeniu udział wezmą zespoły z Chełmna, Kolna, Iwanowic, Koszalina, Świnoujścia, a także z włoskiego Cles. Pierwsze orkiestrowe dźwięki zabrzmią 28 maja na placu Wyszyńskiego. Koncertom towarzyszyć będzie festyn integracyjny z licznymi atrakcjami dla dzieci. Na następny dzień zaplanowano paradę. Rytmiczny korowód dotrze do amfiteatru, gdzie swoje umiejętności zaprezentują wszystkie zespoły. Atrakcją wieczoru ma być ogólnodostępny koncert grupy Golec uOrkiestra.

(pw)