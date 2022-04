CBA weszło do skansenu pod niechorską latarnią

Idea była piękna: park etnograficzny, w którym będzie można zobaczyć, jak w przeszłości żyli rybacy i rolnicy. Planowano, że tu także będzie można obejrzeć cykl pieczenia chleba, począwszy od mielenia ziarna w wiatraku, aż po sam końcowy efekt, czyli wypiek. Jako pierwszy stanął tu trzy lata temu zabytkowy wiatrak koźlak zbudowany w 1848 roku. To wszystko powstać miało pod latarnią morską w Niechorzu, a skansen miał zacząć działać już rok temu, ale jak na razie to na budowę i do mieszkań społeczników weszło CBA.

Kilkudziesięciu funkcjonariuszy CBA zapukało o godzinie szóstej rano do 24 miejsc i dokonali przeszukań „w związku z wielowątkowym śledztwem prowadzonym pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Szczecinie, dotyczącym m.in. przestępstw korupcyjnych, oszustw i zakłócenia przetargu publicznego". Czynnościami objęto 24 miejsca, w tym siedzibę Zachodniopomorskiego Urzędu Marszałkowskiego i jego biura oraz siedziby podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych, a także miejsca zamieszkania zachodniopomorskich biznesmenów - czytamy w piśmie CBA, jakie

...