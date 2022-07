Co się dzieje? Weekend w regionie 22-24 lipca

Organy i kwartet obojowy

Kamień Pomorski. Trwa 58. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W piątkowe wieczory o g. 19 w romańsko-gotyckiej katedrze kamieńskiej rozbrzmiewa muzyka mistrzów w wykonaniu najlepszych polskich i zagranicznych wykonawców.

W piątek 22 bm. przy zabytkowych organach zasiądzie Jaroslav Tuma/Czechy. Usłyszymy także kwartet obojowy Phantasy Group w składzie: Justyna Stanek (obój), Malwina Kotz (skrzypce), Wiktor Rudzik (altówka), Jan Skopowski (wiolonczela). W programie m.in. utwory Wolfganga Amadeusa Mozarta, Benjamina Brittena i Johanna Sebastiana Bacha.

Siatkówka i tenis na plaży

Pustkowo. Miłośnicy czynnego wypoczynku na plaży mogą spróbować swych sił w dwóch otwartych zawodach dla amatorów. W sobotę w Pustkowie rozegrany zostanie siatkarski turniej trójek z cyklu „Rewal Beach”, a w niedzielę rozgrywki tenisa plażowego (pary deblowe) „Ziaja Beach Tenis”. Zapisy na plaży w Pustkowie w g. 10-10.30. (kw)

Inwazja Kobiecej Mocy

Różańsko. „Inwazja Kobiecej Mocy” pod takim hasłem odbędzie się III Turniej Kół Gospodyń Wiejskich Pomorza Zachodniego, organizowany 23 lipca br. na boisku sportowym w Różańsku (otwarcie godz. 15). To rywalizacja kół gospodyń podczas konkurencji sportowo-rekreacyjnych, zręcznościowych czy ekologicznych oraz mnóstwo atrakcji dla odwiedzających. Tegoroczne wydarzenie współorganizuje Pomorze Zachodnie.

W zawodach, podczas tej największej na Pomorzu Zachodnim imprezy integrującej środowisko kół gospodyń wiejskich, weźmie udział ponad 30 kobiecych drużyn. To koła gospodyń wiejskich z powiatów: stargardzkiego, wałeckiego, choszczeńskiego, goleniowskiego, gryfińskiego, kamieńskiego, myśliborskiego oraz pyrzyckiego. Wśród nich są m.in.: Koło Gospodyń Wiejskich Koniczynki z Łęczycy, Koło Gospodyń Wiejskich Chrząszcze i Wianki z Chrząszczewa, Koło Gospodyń Wiejskich Szafir z Krzywina, Koło Gospodyń Wiejskich Trze-Boskie Zacisze, czy też Koło Gospodyń Wiejskich Różyczki z Nawrocka. Zawalczą one o tytuł mistrzowski i nagrody rzeczowe.

Na terenie imprezy pojawi się kilkanaście stoisk wystawienniczych, na których będzie można podziwiać oraz zakupić oryginalne wyroby rękodzielnicze. Uczestnicy będą mogli także spróbować potraw kuchni regionalnej. Odbędą się również warsztaty tematyczne, m.in. florystyczne, kulinarne czy makijażu. Na najmłodszych czekać będą gry i zabawy oraz dmuchańce. Zwieńczeniem wydarzenia będzie plenerowa zabawa taneczna „pod chmurką” z muzyką na żywo oraz pokaz ogniowy „Fire Show”.

To już trzecia edycja tego wydarzenia, które z roku na rok cieszy się coraz większą popularnością i zainteresowaniem kół gospodyń wiejskich oraz mieszkańców Pomorza Zachodniego. W organizację przedsięwzięcia zaangażowane są wszystkie wiejskie organizacje pozarządowe z Różańska w tym: Koło Gospodyń Wiejskich w Różańsku – lider projektu, Koło Chłopów Wiejskich w Różańsku, Ochotnicza Straż Pożarna w Różańsku, Polska Fundacja Społeczeństwa Przedsiębiorczego, Klub Piłkarski „Sokół” Różańsko, jak również niezrzeszeni, aktywni mieszkańcy sołectwa Różańsko.

(reg)

Projekt plaża w Dziwnowie

Dziwnów. Ekipa telewizji TVN kolejny raz zawita na dziwnowską plażę w ramach Projektu Plaża. Organizatorzy zapraszają w weekend do wspólnej zabawy od godz. 9 do 17, aktywności fizycznej w licznych konkursach i grach plażowych oraz relaksu przy muzyce i największych hitach filmowych. Na plaży (wejście od ul. Reymonta) będzie można spotkać gwiazdy TVN i ich gości.

Na seanse do kina letniego TVN zaprasza w piątek i sobotę o godzinie 21.30 (park przy ulicy Sienkiewicza w Dziwnowie). W piątek będzie można obejrzeć film „Poznaj moich rodziców”, a w sobotę „Mission: impossibile”. Wstęp wolny.

(MK)

Piknik na dworcu w Rewalu

Rewal. W sobotę Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza o godz. 17 na dworzec do Rewala na piknik. W programie imprezy znajdą się liczne atrakcje dla dzieci i dorosłych. Będą animacje i zabawy dla najmłodszych, występy artystyczne oraz konkursy z nagrodami. Na pikniku nie zabraknie też potraw z grilla oraz smakołyków kuchni tradycyjnej. W trakcie imprezy na dworcu uhonorowany zostanie również milionowy pasażer, przewieziony przez spółkę Nadmorska Kolej Wąskotorowa w sezonach przewozowych 2014-2022.

Na zakończenie, ok. godz. 20, wystąpi gwiazda wieczoru – zespół Żuki, znany z interpretacji utworów The Beatles, Krzysztofa Klenczona, Czesława Niemena oraz autorskich piosenek z płyt Moment i Dom. W swojej wieloletniej karierze Żuki występowały na jednej scenie z takimi sławami, jak Electric Light Orchestra, The Rubettes, Slade, The Trogs, Bad Boys Blue czy Smokie. W tym roku zespół Żuki świętuje jubileusz 35-lecia działalności estradowej.

W dniu imprezy, w celu umożliwienia dojazdu na Piknik Wąskotorowy oraz powrotu po zakończeniu imprezy, uruchomione zostaną dodatkowe kursy pociągów na trasie Trzęsacz – Rewal – Pogorzelica.

Szczegółowy rozkład jazdy pociągów specjalnych znajduje się na stronie internetowej www.kolej.rewal.pl oraz na stacjach Nadmorskiej Kolei Wąskotorowej.

Kursy dodatkowe: odjazd z Trzęsacza do Pogorzelicy – 18.30, Pogorzelica – Trzęsacz – 19.15, Trzęsacz – Rewal – 19.55. Po przyjeździe do Rewala pociąg czeka na zakończenie koncertu.

Odjazd z Rewala do Pogorzelicy – 21.30, odjazd z Pogorzelicy do Trzęsacza i dalej do Gryfic – 22.10.

(MŁ)

Żaglowce, Wiatrak i nie tylko!

Świnoujście. Od piątku do niedzieli trwa 12. edycja Sail Świnoujście. Przypłyną znane i lubiane żaglowce, na wybrzeżu rozgości się jarmark morski, a całości wydarzenia towarzyszyć będą dźwięki szantowych koncertów dzięki XXXVII Festiwalowi Piosenki Morskiej „Wiatrak” im. Jerzego Porębskiego.

Festiwal Piosenki Morskiej Wiatrak jest jednym z najstarszych festiwali piosenki morskiej w Polsce. Szantowa scena na Wybrzeżu Władysława IV gościć będzie najbardziej znanych muzyków z kraju i z zagranicy. W sobotę o godz. 18 na placu Rybaka przy Muzeum Rybołówstwa Morskiego odbędzie się uroczyste odsłonięcie pomnika patrona festiwalu – Jerzego Porębskiego. Oficjalnego odsłonięcia dokonają władze miasta, Helena Porębska oraz Przyjaciele i Goście Festiwalu. Nie zabraknie także wspólnego odśpiewania najpopularniejszej szanty wszech czasów autorstwa Jerzego Porębskiego – „Gdzie ta Keja”. Po uroczystości odsłonięcia pomnika, o g. 19 odbędzie się wyjątkowy koncert pt. „Dziękuję ci Wielka Wodo”, poświęcony pamięci patrona festiwalu – Jerzego Porębskiego, z udziałem artystów, którzy przez niemal pół wieku śpiewali i grali razem z Jerzym Porębskim. A wszystko to w otoczeniu jarmarku, z żaglowcami w tle.

W sobotę o godz. 19.30 żaglowce biorące udział w 12. edycji Sail Świnoujście wypłyną w morze w szyku paradnym w asyście holowników oraz statku pożarniczego Strażak 28. Widowiskowa Parada Żaglowców jest niewątpliwie największą atrakcją tegorocznej edycji wydarzenia. Paradę będzie można oglądać z lądu (falochron) lub pokładu wybranego żaglowca, po wcześniejszym zakupie biletów na rejs. Po paradzie, około godz. 23 po ostatnim koncercie odbędzie się Laserowy Pokaz Świetlny.

(reg)

Podróż śladami Grünebergów

Konarzewo. Nowy Międzynarodowy Festiwal „Muzyczna Podróż Śladami Grünenbergów” zostanie zainaugurowany w niedzielę o godz. 16 w Konarzewie (powiat gryficki), w kościele pw. Niepokalanego Poczęcia NMP. Wstęp wolny. Celem przedsięwzięcia jest przypomnienie dokonań jednego z najbardziej znanych europejskich rodów organmistrzów – Grünebergów i próba przywrócenia świetności brzmienia zabytkowym instrumentom, które przed laty zbudowali bohaterowie muzycznej podróży.

W pierwszym festiwalowym koncercie udział wezmą: Małgorzata Klorek (organy) oraz Trio Harmonijek Ustnych Animato w składzie: Marek Jaroszyński (harmonijka chromatyczna), Piotr Bieliński (harmonijka akordowa) oraz Piotr Włodarczyk (harmonijka basowa ). Artyści wykonają m.in. utwory Antonia Albinoniego, Johanna Sebastiana Bacha, Fryderyka Chopina, Giuseppe Gherardeschiego, Georga Friedricha Haendla, Louisa Jamesa, Carla Loewego, Wolfganga Amadeusza Mozarta i Antonia Vivaldiego.​

Organy zamontowane w konarzewskim kościele Barnim Grüneberg zbudował w 1889 roku.

(MON)

Rzepczyno Folk Band

Kołobrzeg. Dzisiaj (piątek) na scenie plenerowej Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Solnej 1, pojawi się grupa Rzepczyno Folk Band. Koncert formacji założonej w 1996 roku przez Bartosza Niedźwieckiego i Pawła Tomaszewskiego rozpocznie się o g. 19. Wstęp wolny.

Kameralnie przy bindażu

Kołobrzeg. W sobotę odbędzie się kolejna odsłona cyklu Poranne Koncerty Kameralne. Tym razem koncert instrumentów dętych i perkusji zaprezentuje Kołobrzeska Zdrojowa Orkiestra Kameralna. Wydarzenie będzie miało miejsce w parku przy zabytkowym bindażu grabowym. Początek koncertu o g. 11. Wstęp wolny.

Koncert Thomasa Grotto

Kołobrzeg. W sobotę o g. 19 na deskach sceny plenerowej Regionalnego Centrum Kultury przy ul. Solnej 1 w Kołobrzegu wystąpi Thomas Grotto. Artysta, który od 2004 roku mieszka w Polsce, znany jest już chyba wszystkim miłośnikom dobrej muzyki. Wstęp wolny.

Kulturalny weekend

Darłowo. przygotowało kilka atrakcji zarówno dla swoich mieszkańców, jak i odwiedzających miasto turystów. Dzisiaj (piątek) o g. 20 na rynku głównym wystąpi „Kraków Street Band *****”. W sobotę w tym samym miejscu o g.22 w ramach Sobotniego Kina Plenerowego wyświetlony zostanie film „Złodziej i oszustka”. W niedzielę przy latarni morskiej w Darłówku pojawi się natomiast Męski Chór Szantowy „Zawisza Czarny”. Grupa swój koncert rozpocznie o g. 20.30. Wstęp na wszystkie wydarzenia wolny.

(pw)