Co się dzieje w weekend w regionie?

Wędkarze pamiętają

Łobez. W niedzielę (26 bm.) o g. 7, nad jeziorem w Ginawie odbędą się IV otwarte zawody w wędkarstwie spławikowym im. Teofila Kapli, które na zakończenie sezonu „moczenia kija” organizuje Ognisko TKKF Błyskawica w Łobzie. Dla najlepszego wędkarza dnia będzie puchar przechodni ufundowany przez rodzinę śp. Tolka, a dla szczęśliwca, który złowi największą rybę, puchar od przewodniczącej Rady Miejskiej Joanny Sienkiewicz. Kierownikiem zawodów jest Piotr Sładkiewicz.

(cz.b.)

Harcerze zapraszają

Kołobrzeg. W sobotę kołobrzescy harcerze zapraszają do portu jachtowego na piknik rodzinny. Jego organizacja nie jest przypadkowa, bo zbiega się z 75-leciem działalności Związku Harcerstwa Polskiego na ziemi kołobrzeskiej. W programie pikniku, który trwać będzie w godz. 11-16, przewidziano szereg atrakcji.

Będą dmuchańce, armatka strażacka, strzelnica paintball, gry terenowe oraz pokazy spadochroniarskie. Nie zabraknie oczywiście tradycyjnego harcerskiego ogniska. Na zakończenie imprezy wystąpi zespół „Grupa Na Swoim”. Wstęp wolny, choć za skorzystanie z niektórych atrakcji obowiązywać będzie symboliczna opłata. ©℗ (pw)

Zajrzyj do skarbca

Stargard. Bibliotekarze zapraszają do udziału w akcji „Skarbiec pamięci z kartoteki Książnicy Stargardzkiej”. Odbędzie się ona w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa. W piątek, 24 września od godz. 12 do 16, Książnica Stargardzka organizuje ją na ul. Wyszyńskiego. W okolicy witryn reklamowych Stargardzkiego TBS ustawiona zostanie skrzynia z „dokumentalnymi skarbami”, z której stargardzianie będą losowo wybierali stare wycinki prasowe z kartoteki regionalnej. Następnie będą pytani o opisane wydarzenie. Prawidłowe odpowiedzi będą nagradzane.

Do zdobycia karta mieszkańca

Stargard. W niedzielę, 26 września, przy Domu Kultury Kolejarza odbędzie się festyn. To okazja, by zdobyć Stargardzką Kartę Mieszkańca. Daje ona posiadaczowi wiele przywilejów, w tym zniżki na basen, przejazdy miejską komunikacją czy rabaty w sklepach i punktach usługowych. Należy przedłożyć PIT za 2020 rok z pieczątką Urzędu Skarbowego lub Urzędowym Poświadczeniem Odbioru pobranym z internetu. SKM można też od ręki otrzymać podczas festynów, które odbędą się w Stargardzie w najbliższą niedzielę. Jeden zacznie się o godz. 11 przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1 na osiedlu Pyrzyckim, a drugi o godz. 15 na terenie zielonym przy Domu Kultury Kolejarza przy ul. Szczecińskiej 17. Tam zabawa potrwa do godz. 17.

Tanga i walce

Stargard. Orkiestra Camerata Stargard zaprasza do Stargardzkiego Centrum Kultury na koncert. Muzycy wystąpią w niedzielę 26 września. Zabiorą słuchaczy w wyjątkową podróż po dźwiękach Buenos Aires, Paryża i Nowego Jorku. W programie koncertu z okazji setnych urodzin Astora Piazzolli znalazły się m.in. argentyńskie tanga, paryskie walce, przeboje muzyki francuskiej z repertuaru Francisa Lai i Jo Dussina, kompozycje francuskiego akordeonisty Richarda Galliano oraz nowojorskie przeboje Georga Gershwina.

Wraz z Cameratą wystąpi akordeonista Wiesław Prządka, który jako jedyny w Polsce gra również na bandoneonie. Wejściówka normalna kosztuje 50 zł, ulgowa – 35 zł.

(w)

Gryfiński Marsz Życia

Gryfino. W nadchodzącą sobotę 25 bm. miejscowe Stowarzyszenie Amazonek „Ewa” po raz kolejny organizuje Gryfiński Marsz Życia, w ramach którego odbędzie się XIII Marsz Różowej Wstążki i IX Marsz Niebieskiej Wstążki. Wydarzenie rozpocznie (g. 9) msza św. w kościele pw. Narodzenia NMP; godzinę później uczestnicy marszu wyruszą ulicami miasta (zbiórka przy Klubie Nauczyciela), propagując akcję informacyjną dotyczącą badań profilaktycznych związanych z chorobami nowotworowymi: rakiem piersi (symbolem walki z tym nowotworem jest różowa wstążka) i rakiem prostaty (odpowiednio – niebieska wstążka). Ok. godz. 10.30 na miejscowym nabrzeżu rozpoczną się imprezy towarzyszące; zaplanowano m.in. występy dzieci i młodzieży, poczęstunek oraz wspólne sadzenie krokusów.

(akme)