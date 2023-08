Co się dzieje? Weekend w regionie (18-20 sierpnia)

Uczestnicy ubiegłorocznego XX Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie. W dolnym rzędzie sportowcy, którzy odsłaniali repliki swoich medali. W tym roku także atrakcji nie zabraknie. Fot. M. KWIATKOWSKI/archiwum

XXI Festiwal Gwiazd Sportu

Dziwnów. Od piątku do soboty (18–19 bm.) trwać będzie Festiwal Gwiazd Sportu. Na dziwnowskiej plaży ponownie pojawią się sportowe i muzyczne gwiazdy, dzięki którym oba festiwalowe dni upłyną pod znakiem przebojowych rytmów oraz niezwykłej, sportowej atmosfery. Oznacza to również, że w dziwnowskiej Alei Gwiazd Sportu pojawi się kolejny medalowy postument. Kto tym razem odsłoni swoją replikę medalu?

Pierwszą w tym gronie będzie Iga Baumgart-Witan, niezwykle utytułowana lekkoatletka, której koronną dyscypliną jest bieg na 400 metrów. Podkreślenia wymaga fakt, że Iga Baumgart-Witan jest mistrzynią olimpijską w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów (Tokio 2021) oraz wicemistrzynią olimpijską w sztafecie 4 × 400 metrów (Tokio 2021). Jest również posiadaczką srebrnego i brązowego medalu mistrzostw świata, a także złota z mistrzostw Europy w sztafecie 4 × 400 metrów.

Obok Igi Baumgart-Witan swój medal w dziwnowskiej Alei Gwiazd Sportu odsłoni w tym roku także jedna z najbardziej znanych polskich wioślarek – Agnieszka Patrycja Kobus-Zawojska. Zdobywczyni srebrnego (Tokio 2021) i brązowego medalu (Rio de Janeiro 2016) igrzysk olimpijskich. Na swoim koncie ma również tytuły mistrzyni świata (Płowdiw 2018) i Europy (Glasgow 2018) oraz tytuł wicemistrzyni świata (Sarasota 2017 i Ottensheim 2019). Zawodniczka AZS-AWF Warszawa, dziennikarka radiowa (współprowadząca „Magazyn Sportowy” w Radiu dla Ciebie).

Kolejnym, szczególnym sportowym gościem, który odsłoni w tym roku replikę swojego medalu w dziwnowskiej Alei Gwiazd Sportu, będzie Stefan Jarosław Hula, skoczek narciarski, reprezentant klubu KS Eve-nement Zakopane. Drużynowy brązowy medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich (Pjongczang 2018), a także Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich (Oberstdorf 2018). Wielokrotny reprezentant Polski z życiowym rekordem ustanowionym w Planicy, gdzie skoczył 236 metrów.

Program festiwalu

PIĄTEK

STREFA PLAŻOWA – plaża przy zejściu znajdującym się na przedłużeniu ulicy Reymonta

10.00 – 15.00 „Przedszkoliada”, czyli Drużyna Kangura. Zaproszenie dla dzieci do wspólnych sportowych aktywności.

10.40 - 11.00 Festiwalowe Wspomnienia, czyli grono Sportowców razem z Burmistrzem Dziwnowa opowiadają o historii i ciekawostkach wcześniejszych edycji Festiwalu Gwiazd Sportu.

11.00 - 11.15 Powitanie Gości Festiwalu.

11.15 - 12.00 Piłka jest okrągła, a bramki są dwie. O tajnikach piłki nożnej i podobieństwach z innymi dyscyplinami sporu opowiadają m.in.: Grzegorz Lato, Artur Siódmiak, Janusz Brzozowski.

12.00 - 12.30 W Samo Południe. Rywalizacja w przeciąganiu liny, gdzie naprzeciw drużyny złożonej ze Sportowców staną Turyści.

12.30 - 13.00 Mam Coś z Hemingwaya. Marian Tałaj prezentuje techniki judo.

13.00 - 13.30 Festiwalowy Wywiad. O swoich dyscyplinach opowiedzą Beata Sokołowska, Agnieszka Kobus-Zawojska, Tomasz Kucharski, Marcin Rudawski.

13.30 – 14.30 Mecz Siatkówki Plażowej. Drużyna Sportowców kontra Turyści.

STREFA KONCERTOWA – plac przy ulicy Orzeszkowej

19.00 - 19.20 DJ Adriano.

19.20 - 19.45 Koncert Zespołu RBand.

19.45 - 20.15 An4tol - Występ Muzyczny.

20.15 - 20.30 Koncert Zespołu RBand + Goście.

20.30 - 20.45 Uroczyste Otwarcie XXI Festiwalu Gwiazd Sportu.

20.45 - 21.15 Koncert Zespół RBand + Goście.

21.15 - 21.30 DJ Adriano.

21.30 - 22.30 Koncert Gwiazdy - Piękni i Młodzi Magdalena Narożna.

22.30 - 23.00 Dziwnów Budzi Się ! DJ Adriano Disco Polo Show.

SOBOTA

STREFA PLAŻOWA – plaża przy zejściu znajdującym się na przedłużeniu ulicy Reymonta

10.00 – 15.00 „Przedszkoliada”, czyli Drużyna Kangura. Zaproszenie dla dzieci do wspólnych sportowych aktywności.

11.00 - 11.30 Festiwalowy Wywiad. Iga Baumgart-Witan, Zbigniew Bródka, Marcin Nowak, Stefan Hula opowiedzą o swoich dyscyplinach i kulisach ich największych sportowych osiągnięć.

12.00 - 12.30 Wioślarstwo Morskie w Dziwnowie. Do wspólnej zabawy i wioślarskich zawodów o Puchar Burmistrza Dziwnowa zapraszają: Beata Sokołowska, Agnieszka Kobus-Zawojska, Tomasz Kucharski, Marcin Rudawski.

12.00 - 14.00 XXV Międzynarodowy Bieg „Cztery Mile Jarka”. Honorowy Starter Biegu Głównego - Iga Baumgart-Witan.

12.30 - 13.15 Konferencja prasowa ze Sportowcami.

13.15 - 14.00 Zdjęcia i autografy.

14.00 - 14.15 Trucht VIP-ów.



STREFA MEDALOWA – Aleja Gwiazd Sportu (ul. Reymonta)

19.00 – 20.00 Uroczyste Odsłonięcie Replik Medali w Alei Gwiazd Sportu. W tym roku repliki swoich medali odsłaniają: IGA BAUMGART-WITAN, BEATA SOKOŁOWSKA, MARIAN TAŁAJ, STEFAN HULA, AGNIESZKA KOBUS-ZAWOJSKA, SZYMON MARCINIAK.



STREFA KONCERTOWA – plac przy ulicy Orzeszkowej

18.30 - 19.00 DJ Greg prezentuje letnie przeboje.

19.00 - 19.45 Relacja na telebimie z Ceremonii Odsłonięcia Medali w Alei Gwiazd Sportu.

19.45 - 20.00 DJ Greg prezentuje letnie przeboje.

20.00 - 21.15 Koncert zespołu Piersi.

21.15 - 21.30 DJ Greg prezentuje letnie przeboje.

21.30 - 22.00 Finał Festiwalu.

22.00 Pokaz sztucznych ogni, Koncert Gwiazdy – WILKI.





Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej

Kamień Pomorski. Trwa 59. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Organowej i Kameralnej w Kamieniu Pomorskim. W piątek (18 sierpnia) przy zabytkowych organach zasiądzie Daniel Strządała. Usłyszymy także Chór Kameralny "Sofia" z Ukrainy (kierownik artystyczny – Oleksij Szamrycki).

Festiwalowe koncerty odbywają się w każdy piątek w kamieńskiej katedrze o g. 19.

Ekologiczne miasteczko

Świnoujście. W sobotę na plaży przy Alei Interferie stanie edukacyjne miasteczko ekologiczne, a wolontariusze ruszą wzdłuż wybrzeża, by oczyścić je ze śmieci i dać dobry przykład. Miasteczko można odwiedzać od g. 10. Przez cały dzień odbywać się tam będą warsztaty ekologiczne, gry i zabawy taneczne oraz sportowe, quizy, konkursy z nagrodami. Na parkingu przy wejściu na plażę pojawi się edukacyjna śmieciarka „Miecia” (można poznać dokładnie proces recyklingu i możliwości, jakie daje on dla tworzenia nowych produktów z odpadów). Na scenie wystąpi muzyk i twórca internetowy Mateusz Ciawłowski, odbędą się pokazy ratownictwa i pierwszej pomocy. Przed g. 18 zaplanowany jest koncert Oskara Cymsa (wstęp wolny).

Jarmark Bałtycki

Świnoujście. Od czwartku do niedzieli (17-20 bm.) trwa Jarmark Bałtycki (ul. Wybrzeże Władysława IV – od stacji PKN Orlen do skrzyżowania ulicy Jachtowej z ul. Rogozińskiego). Na jarmarku będą czekać nie tylko tradycyjne przysmaki, wyroby rękodzielnicze i strefa gastronomiczna, ale przede wszystkim atrakcje dla dzieci i młodzieży. Strefa dmuchańców oraz animacji z pewnością ucieszy najmłodszych uczestników jarmarku. Dla tych trochę starszych atrakcją będzie strefa edukacji, a w niej stoiska Centrum Nauki Kopernik oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Jarmark jest czynny w g. 10-22 (od czwartku do soboty), a w niedzielę od g. 10 do 17.

Niezwykłe przedstawienia w artystycznej wiosce

Janowo. Warto się wybrać w weekend do Wioski Artystycznej Janowo, położonej w gminie Karnice, 8 kilometrów od Rewala. Na piątek (18 bm.) g. 20.15 zaplanowano IMPRO Atak! – zbiór tzw. gier impro, czyli następujących po sobie kilkuminutowych scenek, w których aktorzy mierzą się z wyzwaniami rzucanymi przez publiczność. Improwizatorzy proszą o sugestie dotyczące miejsca akcji i ról, w jakie będą się wcielać, i na tej podstawie na bieżąco tworzą spektakl.

W sobotę o g. 20.15 „Kryminał improwizowany” (Teatr Komedii Impro w Łodzi). To przedstawienie, podczas którego widownia nie tylko decyduje o wszystkim, co się zdarzy na scenie (przyznaje aktorom role i zadania, jak również określa miejsce akcji), ale też ustala, która z postaci i w jak przeokrutny lub zaskakujący sposób zostanie… zamordowana. To widzowie, jak już stworzą scenariusz, pomagają w rozwiązaniu zagadki morderstwa. Kto zabił i dlaczego, kto miał motyw, a kto stuprocentowe alibi?

W niedzielę w g. 17-18 – „Wymyślanka”, czyli bajka improwizowana w wykonaniu Teatru Komedii Impro z Łodzi. Najmłodsi decydują o wszystkim, co się zdarzy na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się aktorzy, jakie będą mieli kostiumy, wreszcie do jak bardzo zaczarowanego świata zabiorą siebie i innych. Dzieci stają się reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. Bajka improwizowana to inteligentna rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka.

O g. 20.15 rozpocznie się „Komedia muzyczna, czyli historia pewnego zespołu”. To zwariowany muzyczny spektakl improwizowany, niezwykła komedia o zwykłych ludziach. O czym zaśpiewamy? Kto będzie głównym bohaterem? I gdzie potoczy się akcja? O tym zdecydują widzowie!

Bieg Latarnika, piknik szantowy, Bieg o Zachodzie Słońca



Gmina Rewal. W piątek (18 bm.) o g. 16 rozpocznie się piknik szantowy w Niechorzu (Muzeum Rybołówstwa Morskiego, Bursztynowa 28). Będą koncerty, a także animacje dla dzieci i regionalne przysmaki.

W sobotę w Niechorzu obchodzony będzie Międzynarodowy Dzień Latarń Morskich. W programie m.in.: bezpłatne zwiedzanie latarni (11.30–24), XI Bieg Latarnika, odsłonięcie pomnika Latarnika, animacje dla dzieci, Koncert IGA'cki Band, czyli Szczecińska Akademia Szantowa. Chętni do wzięcia udziału w Biegu Latarnika (g. 9) powinni się zapisać (limit miejsc 15 kobiet, 15 mężczyzn), zapisy o g. 8.30.

W sobotę w Pustkowie o g. 19 – Biesiada pod Gwiazdami, a w Pobierowie aktywnie: o g. 18 Bieg o Zachodzie Słońca.





Zwiedzanie nocą

Trzebiatów. W piątek o g. 22 rozpocznie się „Tajemniczy Trzebiatów nocą”, czyli nocne zwiedzanie Trzebiatowa z przewodnikiem, pełne niespodzianek, zaskakujących miejsc, opowieści i legend. Start z placu ratuszowego (ul. Rynek 1). Organizator szykuje wielką niespodziankę - uczestników prosi o zabranie na wydarzenie osobistej łyżki.

(reg)