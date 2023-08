Wakacyjne atrakcje w regionie

Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza na Piknik Patriotyczny. Fot. Maciej ŁOZDOWSKI

Piknik Patriotyczny i After Blues

We wtorek 15 bm. Nadmorska Kolej Wąskotorowa zaprasza na Piknik Patriotyczny, który odbędzie się na dworcu w Pogorzelicy z okazji święta Wojska Polskiego. Początek imprezy – g. 15.45.

Impreza rozpocznie się od inscenizacji napadu bolszewików na pociąg, w której weźmie udział Grupa Rekonstrukcji Historycznej „Nałęcz”, działająca przy Klubie Garnizonowym w Trzebiatowie. W programie znajdzie się prezentacja polskich historycznych strojów wojskowych, odbędą się pokazy ładowania działa i muszkietów oraz biesiadowanie przy muzyce na żywo: wspólne śpiewanie popularnych pieśni patriotycznych i pieczenie kiełbasek w ognisku. Będzie też okazja do zrobienia sobie oryginalnej fotki z żołnierzami z grupy rekonstrukcyjnej i ich sprzętem wojskowym, spróbowania swoich sił na strzelnicy lub możliwość skosztowania przysmaków z piknikowego grilla. Na zakończenie, o g. 19, odbędzie się koncert zespołu After Blues. Wstęp bezpłatny.

Wioska Artystyczna Janowo

Na przedstawienia zaprasza Wioska Artystyczna Janowo, położona w gminie Karnice, 8 kilometrów od Rewala. W poniedziałek (14 bm.) zobaczymy „Księgę ziół” (i nie tylko…) wg Sándora Máraia – w wykonaniu Anny Seniuk (g. 20.15-21.45).

We wtorek (15 bm.) „Wymyślanka”, czyli – bajka improwizowana – Teatr Komedii Impro w Łodzi (g. 17-18), gdzie najmłodsi decydują o wszystkim, co zdarzy się na scenie: gdzie potoczy się akcja, w jakie postaci wcielą się aktorzy… Dzieci stają się reżyserami, ale mogą też pojawić się na scenie w roli aktorów. Bajka improwizowana to inteligentna rodzinna zabawa w teatr na dwóch poziomach: dla rodzica i dla dziecka.

Tego samego dnia (w g. 20.15-21.45) IMPRO Atak! – Teatr Komedii Impro w Łodzi, czyli zbiór tzw. gier impro, następujących po sobie kilkuminutowych scenek, w których aktorzy mierzą się z wyzwaniami rzucanymi przez publiczność.

(reg)