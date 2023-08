Co się dzieje? 16-20 sierpnia

W ubiegłym roku repliki medali odsłonili: Monika Michalik, Marcin Lewandowski, Dawid Kubacki, Maja Włoszczowska, Szymon Woźniak i Dariusz Goździak. Fot. M. KWIATKOWSKI/archiwum

Jarmark Bałtycki

Świnoujście. Od czwartku do niedzieli (17-20 bm.) potrwa Jarmark Bałtycki. Impreza ma na celu podkreślenie wyjątkowego położenia Świnoujścia oraz morskich tradycji. Jarmark odbywa się na ul. Wybrzeże Władysława IV – od stacji PKN Orlen do skrzyżowania ulicy Jachtowej z ul. Rogozińskiego. Na jarmarku będą czekać nie tylko tradycyjne przysmaki, wyroby rękodzielnicze i strefa gastronomiczna, ale przede wszystkim atrakcje dla dzieci i młodzieży. Strefa dmuchańców oraz animacji z pewnością ucieszy najmłodszych uczestników jarmarku. Dla tych trochę starszych atrakcją z pewnością będzie strefa edukacji, a w niej stoiska Centrum Nauki Kopernik oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Jarmark Będzie czynny od czwartku do soboty w godz. 10–22, a w niedzielę od g. 10 do 17.

XXI Festiwal Gwiazd Sportu

Dziwnów. Od piątku do soboty (18–19 bm.) trwać będzie Festiwal Gwiazd Sportu. Na dziwnowskiej plaży ponownie pojawią się sportowe i muzyczne gwiazdy, dzięki którym oba festiwalowe dni upłyną pod znakiem przebojowych rytmów oraz niezwykłej, sportowej atmosfery. Oznacza to również, że w dziwnowskiej Alei Gwiazd Sportu pojawi się kolejny medalowy postument. Kto tym razem odsłoni swoją replikę medalu?

Pierwszą w tym gronie będzie Iga Baumgart-Witan, niezwykle utytułowana lekkoatletka, której koronną dyscypliną jest bieg na 400 metrów. Podkreślenia wymaga fakt, że Iga Baumgart-Witan jest mistrzynią olimpijską w sztafecie mieszanej 4 × 400 metrów (Tokio 2021) oraz wicemistrzynią olimpijską w sztafecie 4 × 400 metrów (Tokio 2021). Jest również posiadaczką srebrnego i brązowego medalu mistrzostw świata, a także złota z mistrzostw Europy w sztafecie 4 × 400 metrów.

Obok Igi Baumgart-Witan swój medal w dziwnowskiej Alei Gwiazd Sportu odsłoni w tym roku także jedna z najbardziej znanych polskich wioślarek – Agnieszka Patrycja Kobus-Zawojska. Zdobywczyni srebrnego (Tokio 2021) i brązowego medalu (Rio de Janeiro 2016) igrzysk olimpijskich. Na swoim koncie ma również tytuły mistrzyni świata (Płowdiw 2018) i Europy (Glasgow 2018) oraz tytuł wicemistrzyni świata (Sarasota 2017 i Ottensheim 2019). Zawodniczka AZS-AWF Warszawa, dziennikarka radiowa (współprowadząca „Magazyn Sportowy” w Radiu dla Ciebie).

Kolejnym, szczególnym sportowym gościem, który odsłoni w tym roku replikę swojego medalu w dziwnowskiej Alei Gwiazd Sportu, będzie Stefan Jarosław Hula, skoczek narciarski, reprezentant klubu KS Eve-nement Zakopane. Drużynowy brązowy medalista Zimowych Igrzysk Olimpijskich (Pjongczang 2018), a także Mistrzostw Świata w Lotach Narciarskich (Oberstdorf 2018). Wielokrotny reprezentant Polski z życiowym rekordem ustanowionym w Planicy, gdzie skoczył 236 metrów.

Na muzycznej scenie XXI Festiwalu Gwiazd Sportu w Dziwnowie będziemy mogli zobaczyć i usłyszeć w piątek zespół Piękni i Młodzi. W sobotę wystąpi grupa Wilki. Wśród muzycznych wykonawców nie zabraknie zespołu Piersi oraz RBand. Na festiwalowej scenie pojawi się także AN4TOL.

IMPRO Atak! w artystycznej wiosce

Janowo. Na przedstawienia zaprasza Wioska Artystyczna Janowo, położona w gminie Karnice, 8 kilometrów od Rewala. W środę 16 sierpnia odbędzie się tu w g. 20.15–21.45 IMPRO Atak! To zbiór tzw. gier impro, czyli następujących po sobie kilkuminutowych scenek, w których aktorzy mierzą się z wyzwaniami rzucanymi przez publiczność. Improwizatorzy proszą o sugestie dotyczące miejsca akcji i ról, w jakie będą się wcielać, i na tej podstawie na bieżąco tworzą spektakl. Aktor, jeśli tak zadecydują widzowie, może stać się dowolną postacią, przedmiotem, a nawet np. emocją lub uczuciem. IMPRO Atak! to dynamiczne przedstawienie pełne śmiechu i interakcji z publicznością, które zdarza się tylko raz.

Festiwal Indii i piknik szantowy

Gmina Rewal. Do czwartku trwa w Rewalu Festiwal Indii, w piątek (18 bm.) warto wpaść do Niechorza, gdzie o g. 16 rozpocznie się piknik szantowy (Muzeum Rybołówstwa).

Po Mrzeżynie z przewodnikiem

Mrzeżyno. Na darmowy spacer z przewodnikiem po Mrzeżynie zaprasza gmina Trzebiatów. Zbiórka koło kościoła w Mrzeżynie o g. 16.

