Co się dzieje? Od czwartku do niedzieli

Od czwartku do niedzieli (17-20 bm.) potrwa Jarmark Bałtycki w Świnoujściu – na ul. Wybrzeże Władysława IV (na zdjęciu) – od stacji PKN Orlen do skrzyżowania ulicy Jachtowej z ul. Rogozińskiego. Fot. Bartosz TURLEJSKI/archiwum

Jarmark Bałtycki

Świnoujście. Od czwartku do niedzieli (17-20 bm.) potrwa Jarmark Bałtycki. Jarmark odbywa się na ul. Wybrzeże Władysława IV – od stacji PKN Orlen do skrzyżowania ulicy Jachtowej z ul. Rogozińskiego. Na jarmarku będą czekać nie tylko tradycyjne przysmaki, wyroby rękodzielnicze i strefa gastronomiczna, ale przede wszystkim atrakcje dla dzieci i młodzieży. Strefa dmuchańców oraz animacji z pewnością ucieszy najmłodszych uczestników jarmarku. Dla tych trochę starszych atrakcją z pewnością będzie strefa edukacji, a w niej stoiska Centrum Nauki Kopernik oraz Wolińskiego Parku Narodowego. Jarmark będzie czynny od czwartku do soboty w godz. 10-22, a w niedzielę od g. 10 do 17.

IMPRO Atak! i Wymyślanka

Janowo. Na przedstawienia zaprasza Wioska Artystyczna Janowo, położona w gminie Karnice, 8 kilometrów od Rewala. W czwartek (17 bm.) odbędzie się tu w g. 17-18 Wymyślanka, czyli bajka improwizowana w wykonaniu Teatru Komedii Impro z Łodzi.

A w g. 20.15-21.45 IMPRO Atak! – zbiór tzw. gier impro, czyli następujących po sobie kilkuminutowych scenek, w których aktorzy mierzą się z wyzwaniami rzucanymi przez publiczność. Improwizatorzy proszą o sugestie dotyczące miejsca akcji i ról, w jakie będą się wcielać, i na tej podstawie na bieżąco tworzą spektakl.

Festiwal Indii i piknik szantowy

Gmina Rewal. Do czwartku trwa w Rewalu Festiwal Indii, w piątek (18 bm.) warto wpaść do Niechorza, gdzie o g. 16 rozpocznie się piknik szantowy (Muzeum Rybołówstwa).