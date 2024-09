Co się dzieje na rzekach w Zachodniopomorskiem? Są najnowsze dane

Stan Odry w rejonie Widuchowej w ciągu doby praktycznie się nie zmienił. Fot. Marcin Kubera

Aktualnie rzeki na Pomorzu Zachodnim nie przekraczają stanów ostrzegawczych, ale fala wezbraniowa jeszcze do nas nie dotarła - poinformował w czwartek (19 września) Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki.

W ciągu ostatniej doby stan wody w Bielinku podniósł się z 265 do 298 cm – do stanu ostrzegawczego brakuje 182 cm, natomiast w Gozdowicach stan Odry podniósł się o 36 cm i wynosi 319 cm – do stanu ostrzegawczego brakuje 121 cm.

Stan Odry w Widuchowej, Gryfinie, Szczecinie oraz na Zalewie Szczecińskim w Trzebieży oraz pozostałych rzekach w ciągu ostatniej doby nie zmienił się lub zmienił bardzo nieznacznie (+- 2 cm). Stabilna jest również sytuacja na pozostałych rzekach regionu.

Urząd przypomina, że od 18 września obowiązuje bezwzględny zakaz poruszania się po wałach przeciwpowodziowych rzek w województwie zachodniopomorskim.

Trzeba jednak pamiętać, że fala wezbraniowa rzek wciąż nie dotarła jeszcze do naszego regionu z południa Polski. Pomimo braku niepokojących prognoz w regionie prowadzone są prewencyjne działania: trwa kontrola wałów przeciwpowodziowych, zabezpieczany jest szlak żeglugowy, a poszczególne odcinki drogi wodnej, w uzgodnieniu ze stroną niemiecką, zamykane są dla żeglugi. Zamontowano również zapory przeciwpowodziowe w Gryfinie na Odrze Wschodniej i rozpoczęto montaż zapór przeciwpowodziowych na wale w miejscowości Piasek. Poza tym trwają przygotowania do montażu zapór przeciwpowodziowych na wale w miejscowości Chlewice na rzece Myśla.

(k)