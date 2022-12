Żaneta

2022-12-01 18:02:28

Najważniejsza choinka w mieście???? Wolne żarty, to jest świecka choinka koalicji Krzystka której członkowie chcą odpiłować katolików z prawa do wyznawania religii. Najważniejsza choinka chrześcijanina to ta ubrana z rodziną w domu gdzie śpiewa się kolędy.