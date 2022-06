Ceny paliw szybują, kierowcy stację blokują

Ceny paliw szybują, kierowcy stacje blokują. Kierowcy zdesperowani z powodu horrendalnych i wciąż rosnących cen paliw w sobotę urządzili protesty w całej Polsce. Blokowali stacje należące do spółki Orlen. Takie manifestacje niezadowolenia odbyły się już także w naszym regionie, m.in. w Stargardzie (piszemy o nim w osobnym materiale). Popołudniem odbył się też protest w Szczecinie. Podobne akcje planowane były też w Świnoujściu, Kołobrzegu, Koszalinie, Kaliszu Pomorskim i Wałczu.

W ramach ogólnopolskiej akcji protestu zajeżdżając na daną stację kierowcy próbują tworzyć sztuczne kolejki. Nie inaczej było przy dystrybutorach Orlenu przy ul. Kopernika w Szczecinie. Kierowcy piją kawę, jedzą kanapki i rozmawiają między sobą. Obsługa przy 12 stanowiskach odbywa się jednak na bieżąco. Co jakiś czas podjeżdża policyjny radiowóz i odjeżdża. Kolejki do dystrybutorów nie ma. Jest spokojnie a skrzykiwali się na protest za pośrednictwem mediów społecznościowych pod hasłem "Blokujemy Orlen". Nie podoba im się polityka PKN Orlen śrubowania cen na rynku paliw. Nie kryją też niezadowolenia z faktu, jak rząd nie radzi sobie z tym problemem, a dokładniej wręcz zamiata go pod dywan i ludziom mydli oczy jakoby nie był odpowiedzialny za obecną sytuację. Emocje protestujących rozpalają kolejne fale podwyżek, które przetaczają się niepostrzeżenie przez stacje benzynowe od kolejnych tygodni po początkowym ich i krótkotrwałym przyhamowaniu po wprowadzeniu tzw. pakietu tarczy antyinflacyjnej. Teraz ceny zbliżają się już albo osiągnęły poziom 8 zł za litr paliwa. Eksperci prognozują, że to nie koniec i z nadejściem lata ceny mogą poszybować nawet do 10 zł. Zdaniem organizatorów akcji, koncern śrubuje ceny benzyny, a – jak mówią – w rzeczywistości nie ma powodów, by litr kosztował więcej niż 6 zł.

- Przestaje być opłacalny transport,. zarabiamy po 80 zł dziennie zarobki są głodowe - mówił jeden z nielicznych protestujących przy stacji w Szczecinie, zajmujący się usługami transportowymi dla firm meblowych.

(M)

Fot. Mirosław Winconek