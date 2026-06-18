Centrum nie do poznania. Oddano do użytku ważną arterię

Trzeba przyznać, że wyremontowany fragment ul. Zwycięstwa wygląda dobrze. Fot. Artur BAKAJ

Koszalińska ulica Zwycięstwa na odcinku pomiędzy ulicą Grodzką a rondem Pileckiego została otwarta. Remont, który był przyczyną jej wyłączenia z ruchu, trwał od lutego ubiegłego roku.

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Trzeba przyznać, że całkowicie przebudowana ulica wygląda malowniczo. Nie brakuje jednak krytykantów, którzy nie mogą zgodzić się z tym, że na etapie zlecania projektu urzędnicy postanowili zmniejszyć jej przepustowość. Wcześniej ulica była czteropasmowa, teraz zostawiono tylko dwa pasy ruchu, po jednym w każdą stronę. Na dodatek oddziela je pas zieleni ograniczony wysokim krawężnikiem.

Oponenci zauważają, że poza ograniczeniem przepustowości dość ruchliwej wcześniej ulicy, stanowić to będzie poważny problem w przypadku poruszania się nią pojazdów uprzywilejowanych. Samochody zobowiązane do ustąpienia im drogi po prostu nie będą mogły tego robić. W internecie pojawił się nawet pierwszy filmik obrazujący przejazd karetki pogotowia na sygnale. Z uwagi na specyfikę miejsca i znajdujący się przed nią samochód, musiała ona na dłuższy czas poważnie zwolnić. Kierowca zobowiązany do umożliwienia jej szybkiego przejazdu nie mógł tego zrobić z uwagi na bardzo wysokie krawężniki. Urzędnicy twierdzą, że nie ma jednak problemu.

Ci, którym przebudowa się podoba, wskazują na alternatywne drogi. Z wartej 16 mln zł przebudowy zadowolony jest prezydent Koszalina Tomasz Sobieraj, który podkreśla, że zgodnie z umową zawartą z wykonawcą ulica miała być gotowa dopiero w przyszłym roku.

Fragment ulicy Zwycięstwa w ścisłym centrum miasta jest już oddany do użytku, ale prace wciąż trwają na jej odcinku przebiegającym przez osiedle Rokosowo. Tam kierowcy nadal borykają się z utrudnieniami, lecz nie potrwa to już zbyt długo. Zakończenie prac w tym rejonie zaplanowano na przełom lipca i sierpnia.

Koszalin czeka jeszcze przebudowa fragmentu ulicy Zwycięstwa pomiędzy skrzyżowaniem przy dworcu PKS a okolicą ratusza. Miasto pozyskało już na ten cel pieniądze. Wkrótce zlecony zostanie projekt techniczny. W przyszłym roku ma zostać ogłoszony przetarg na realizację tej części zadania.©℗

(pw)

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