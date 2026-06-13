Trzy osoby oskarżone w sprawie zawalenia się jednej nitki wiaduktu w Koszalinie

Fot. Artur Bakaj

Kierownika robót mostowych, kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego prokuratura oskarżyła w sprawie niekontrolowanego zawalenia się północnej nitki wiaduktu w Al. Monte Cassino w Koszalinie – poinformowała w piątek rzeczniczka koszalińskiej prokuratury okręgowej Ewa Dziadczyk.

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Do niekontrolowanego zawalenia się nitki północnej wiaduktu w Al. Monte Cassino w Koszalinie (woj. zachodniopomorskie) doszło 21 października 2021 r. ok. godz. 16.00 podczas prac rozbiórkowych. Część konstrukcji spadła na niezamkniętą ul. Batalionów Chłopskich. Nie było osób poszkodowanych. Zniszczony został zaparkowany pod wiaduktem samochód.

Śledztwo w sprawie sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu lub zdrowiu wielu osób lub mieniu wielkiej wartości wszczęła Prokuratura Okręgowa w Koszalinie. We wrześniu 2024 r., po uzyskaniu drugiej, kluczowej opinii sporządzonej przez zespół biegłych specjalistów z zakresu budowy i konstrukcji mostów z Wielkopolski, śledczy przedstawili zarzuty kierownikowi robót mostowych, kierownikowi budowy i inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Śledztwo zostało zamknięte w czerwcu 2026 r. po uzyskaniu uzupełnionej i poszerzonej opinii biegłych.

Jak przekazała w piątek prok. Dziadczyk, akt oskarżenia przeciwko trzem osobom został skierowany do Sądu Rejonowego w Koszalinie 11 czerwca. Kierownik robót mostowych, kierownik budowy i inspektor nadzoru inwestorskiego staną przed sądem pod zarzutem nieumyślnego sprowadzenia zdarzenia zagrażającego życiu i zdrowiu wielu ustalonych i nieustalonych osób.

W ocenie prokuratury, co zaznaczyła prok. Dziadczyk, oskarżeni „przyjęli wadliwą, nieadekwatną do warunków, w jakich prowadzono prace, technologię prac rozbiórkowych”. Nie zakładała ona „możliwości upadku przęsła i jego oddziaływania na grunt i podpory oraz konieczności zabezpieczenia całego miejsca rozbiórki, w szczególności poprzez ogrodzenie całego jego terenu i wyłączenie z użytkowania ciągów pieszych i jezdnych ul. Batalionów Chłopskich znajdujących się pod rozbieranym mostem”.

Kierownicy i inspektor nadzoru budowlanego w toku śledztwa, składając wyjaśnienia, nie przyznali się do popełnienia zarzucanego im czynu.

– Twierdzili, że rozbiórka wiaduktu przebiegała w sposób prawidłowy i nie dało się przewidzieć zawalenia budowli – wskazała prok. Dziadczyk.

Oskarżonym grozi od trzech miesięcy do pięciu lat pozbawienia wolności.

Wiadukt w Al. Monte Cassino, który wyprowadzał ruch tranzytowy z centrum Koszalina, został zamknięty dla ruchu w nocy z 19 na 20 marca 2020 r. ze względu na zagrożenie zawaleniem. Wcześniej, po wstępnych oględzinach obiektu, 5 lutego 2020 r. została zwężona jedna nitka wiaduktu do jednego pasa, by odciążyć skrajne belki obiektu. Następnie to samo zrobiono z drugą nitką. W czerwcu 2021 r. wybrano wykonawcę, który podjął się rozbiórki wiaduktu, zaprojektowania i budowy nowego. Przetarg wygrało konsorcjum dwóch firm z liderem INTOP Skarbimierzyce.

Do niekontrolowanego zawalenia się jednej nitki wiaduktu doszło podczas prac rozbiórkowych 21 października 2021 r. Po kilkumiesięcznej przerwie za zgodą nadzoru budowlanego wznowiono roboty. Nowa konstrukcja została oddana do użytku 10 lipca 2023 r. Budowa kosztowała blisko 48 mln zł. Most otrzymał nazwę Powstańców Warszawskich.

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