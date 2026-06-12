Kilka razy uderzył młotkiem w głowę. 15-latek z zarzutem usiłowania zabójstwa

Fot. KMP Koszalin

Kryminalni z Koszalina zatrzymali osoby mające związek z brutalnym pobiciem 17-letniego mieszkańca miasta. Jeden z nieletnich usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa.

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Do zdarzenia doszło w sobotę chwilę po godzinie 22:00 przy ul. Monte Cassino w Koszalinie, gdzie przebywały dwie dorosłe kobiety oraz dwóch nieletnich. W pewnym momencie jedna z kobiet miała przekazać 15-latkowi młotek, którym ten kilkukrotnie uderzył w głowę 17-latka.

Pomimo odniesionych obrażeń pokrzywdzonemu udało się uciec z miejsca zdarzenia. Nastolatek poinformował o wszystkim matkę, która na pomoc wezwała służby ratunkowe. Na miejsce skierowano patrol policji i karetkę pogotowia.

Sprawą zajęli się kryminalni, którzy w niecałe dwie godziny od zdarzenia zatrzymali wszystkich podejrzanych.

Jak się okazało, 15-letni sprawca brutalnego ataku był już wcześniej dobrze znany koszalińskim funkcjonariuszom i wielokrotnie wchodził w konflikt z prawem. Został on doprowadzony do sądu, gdzie usłyszał zarzut usiłowania zabójstwa. O jego dalszym losie zdecyduje teraz wymiar sprawiedliwości.

40-letnia kobieta usłyszała zarzut pomocnictwa w naruszeniu czynności ciała lub rozstroju zdrowia o charakterze chuligańskim.

– Szczególnie niepokojący jest fakt, że do zdarzenia doszło w miejscu, gdzie przebywało wiele osób. Pomimo brutalnego charakteru ataku nikt nie podjął próby udzielenia pomocy pokrzywdzonemu ani nie zareagował w sposób mogący przerwać agresywne zachowanie sprawcy – ocenia asp. Izabela Sreberska z Komendy Miejskiej Policji w Koszalinie.

(k)

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