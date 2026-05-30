Gdy wózek staje, zatrzymuje się życie. Brakuje tylko kilkunastu tys. zł do odzyskania samodzielności

Małgorzata Szymczak z Koszalina od urodzenia choruje na artrogrypozę – rzadką i ciężką chorobę powodującą sztywność stawów oraz poważne ograniczenia ruchowe. Fot. archiwum prywatne

Codziennie zmaga się z bólem, ale mimo ciężkiej choroby nie rezygnuje z pracy, wychowywania córki i walki o niezależność. Dziś jednak pani Małgorzata Szymczak z Koszalina potrzebuje wsparcia bardziej niż kiedykolwiek.

Trwa zbiórka na specjalistyczny wózek elektryczny, który ma szansę odmienić jej życie. Do osiągnięcia celu brakuje już tylko 12 145 zł.

Pani Małgorzata od urodzenia choruje na artrogrypozę, rzadką chorobę powodującą sztywność stawów oraz poważne ograniczenia ruchowe. Od lat porusza się na wózku inwalidzkim, jednak dotychczasowy sprzęt jest już mocno wyeksploatowany i przestał spełniać swoją funkcję.

Jak podkreślają bliscy kobiety, niedopasowany wózek powoduje codzienny ból nóg, stawów i kręgosłupa. Pogarszający się stan zdrowia sprawił, że konieczny stał się zakup nowoczesnego, specjalistycznego modelu dostosowanego do indywidualnych potrzeb mieszkanki Koszalina.

Koszt takiego sprzętu to około 70 tysięcy złotych. Dzięki ogromnemu wsparciu ludzi dobrej woli oraz możliwemu dofinansowaniu udało się już zebrać większość potrzebnej kwoty. Do zakończenia zbiórki pozostało jednak jeszcze ponad 12 tysięcy złotych.

– To nie jest kwestia wygody, to moje życie – mówi pani Małgorzata. – Każdego dnia budzę się i zasypiam z bólem. Marzę tylko o tym, by móc normalnie funkcjonować i być bardziej samodzielna.

Historia kobiety poruszyła internautów. W mediach społecznościowych pojawiają się kolejne udostępnienia zbiórki i apele o pomoc. Wiele osób wpłaca symboliczne kwoty, pokazując, że nawet najmniejsze wsparcie może mieć ogromne znaczenie.

Dla pani Małgorzaty nowy wózek oznacza nie tylko większy komfort życia. To przede wszystkim szansa na dalszą pracę, opiekę nad córką i codzienne funkcjonowanie bez ciągłego bólu oraz zależności od innych.

Bliscy kobiety apelują do mieszkańców regionu, mediów i wszystkich ludzi o otwartych sercach o dalsze nagłaśnianie zbiórki oraz wpłaty. Każda pomoc może przybliżyć ją do odzyskania niezależności i godnego życia. Link do zbiórki: https://pomagam.pl/tbfhkh. ©℗

