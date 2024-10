CargoTabor do likwidacji. 140 osób straci pracę

Mieczysław Jurek: "To mętna woda, z której nie wiadomo, co kto wyłowi". Fot. Dariusz Gorajski

To już pewne: szczeciński zakład spółki PKP CargoTabor zostanie zlikwidowany. Pracę straci 140 osób. Czy są dla nich etaty w innych regionalnych firmach zajmujących się transportem kolejowym? Między innymi temu było poświęcone poniedziałkowe spotkania szefa "Solidarności" na Pomorzu Zachodnim Mieczysława Jurka, wojewody zachodniopomorskiego Adama Rudawskiego oraz posła Polskiego Stronnictwa Ludowego Jarosława Rzepy.

- Proces zwolnień trwa. W "dużym" Cargo pracę straci około 300 osób, w CargoTabor - 140 osób - mówił przed spotkaniem związkowiec. - Liczę na deklarację spotkań i poważnej rozmowy na te tematy. Od wielu lat prowadzę takie rozmowy i wiem, kiedy są prowadzone poważnie, a kiedy są prowadzone dla zbycia. Teraz prowadzone są dla zbycia. Jeśli chodzi o CargoTabor, to chcemy wiedzieć, co z ludźmi, co z zakładem, co na to Agencja Rozwoju Przemysłu, co na to urzędy pracy, co na to samorządy, w których jest deficyt pracowników. Nie ma żadnej koordynacji. Mamy wrażenie, że to jest postępowanie z gatunku: my was zwolnimy, a wy nie szumcie.

Według Mieczysława Jurka likwidacja CargoTabor w Szczecinie to nie tylko problem związany z pracą, ale także z bezpieczeństwem kraju. Jego zdaniem efektem będzie to, że porty w Szczecinie i Świnoujściu pozostaną bez zaplecza, w którym naprawia się wagony. W związku z tym "Solidarność" na 28 października planuje pikietę pod urzędem wojewódzkim.

- Miał przyjechać prezes. Nie przyjechał. Do likwidacji jest cały zakład - stwierdził Władysław Szczygielski, pracownik CargoTabor w Szczecinie.

Planowano, że spotkanie w Zachodniopomorskim Urzędzie Wojewódzkim będzie trwało godzinę. Jednak przeciągnęło się do dwóch godzin. Potem jego uczestnicy wyszli do dziennikarzy. Adam Rudawski mówił, że zależało mu, aby uratować "know-how" z CargoTabor i "część umiejętności pracowników, którzy chcą dalej pracować".

- Z piętnastu zakładów CargoTabor zlikwidowanych ma być cztery, w tym szczeciński - powiedział Mieczysław Jurek. - Informacje, o których dziś się dowiedzieliśmy, nie są ani konkretne, ani wiążące. To mętna woda, z której nie wiadomo, co kto wyłowi.

- Mamy doświadczenia z historii, że jak zakłady upadały, to już nie wstawały z kolan - zauważył Jarosław Rzepa. - Wszystkich zwolnionych pracowników ma być 520, w tym 140 pracowników z naszego regionu. To informacja niezadowalająca. Dlatego oczekujemy od PKP Cargo konkretnych działań.

- Intencją dzisiejszego spotkania było jak najszersze zagospodarowanie pracowników - podkreślał Adam Rudawski.©℗

Więcej na ten temat w „Kurierze Szczecińskim” i eKurierze z 14.10.2024 r.

(as)