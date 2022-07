Cały Szczecin w kwiatach. Startujcie i wygrywajcie!

Jeśli jeszcze nie zdecydowaliście się, to dajemy Wam nieco więcej czasu do namysłu. Ale nad czym się tu zastanawiać, skoro macie piękny ogród albo działkę, ewentualnie ukwieciliście balkon, taras lub ciekawie zaaranżowaliście otoczenie bloku, kamienicy, biura, siedziby firmy, sklepu, galerii handlowej, szkoły, przedszkola. Nie marnujcie szansy i startujcie w naszym dorocznym konkursie „Cały Szczecin w kwiatach”. Zdobywajcie chwałę, laury i cenne nagrody! Na zgłoszenia pretendentów do najwyższych laurów w 48. edycji tej prestiżowej rywalizacji czekamy do 11 lipca.

W konkursie mogą wziąć udział właściciele bądź opiekunowie (osoby prywatne i nie tylko one) założeń i kompozycji zielono-kwiatowych na balkonach i tarasach w budynkach wielorodzinnych, wokół domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, osiedlowych podwórek między blokami czy podwórzy pośród kamienic poszczególnych wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, jak też tych będących w zarządzie bądź administracji innych podmiotów, enklaw w ogródkach działkowych ROD bądź innych obiektów prywatnych i użyteczności publicznej, w tym wokół żłobków, przedszkoli, szkół, uczelni, innych placówek oświatowo-wychowawczych, domów pomocy społecznej czy też organizacji społecznych, w tym fundacji i stowarzyszeń.

Warunkiem udziału w konkursie jest zgłoszenie zawierające dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (wraz z danymi kontaktowymi, tj. numerem telefonu, najlepiej komórkowego), dane adresowe miejsca oraz nadesłanie zdjęć, ewentualnie filmu ukazujących aktualny stan nasadzeń. W przypadku kompleksów Rodzinnych Ogrodów Działkowych prosimy o dokładną lokalizację – podanie nazwy kompleksu, numeru konkretnej działki i ewentualnie nazwy alejki. Zgłoszenie powinno zawierać 3-5 zdjęć w formie papierowej lub cyfrowej. Zdjęcia lub film powinny przedstawiać plan ogólny z najatrakcyjniejszymi elementami balkonu, ogrodu bądź terenu. Materiały konkursowe nie będą zwracane. Warto też wskazać kategorię, a w tytule e-maila lub na karcie/kopercie umieścić nazwę konkursu: „Cały Szczecin w kwiatach”.

Zgłoszenie należy przesłać e-mailowo lub dostarczyć osobiście do 11 lipca br. Można skorzystać ze skrzynki na budynku lub złożyć je w sekretariacie redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8 (pok. nr 53). Do zgłoszeń pocztą elektroniczną udostępniamy adres e-mailowy kwiaty@24kurier.pl (zdjęcia nie mogą przekraczać 5 MB/każde, a film nie może przekraczać 30 MB).

Jury konkursu dokona oceny miejsca na podstawie przesłanych zdjęć lub filmików i dokona ich selekcji, wskazując te, które znajdą się na liście finałowej konkursu. Wzorem lat minionych efekty pracy i pasji tych, którzy przejdą ten wstępny etap, zaprezentujemy na łamach „Kuriera” i redakcyjnym portalu www.24kurier.pl.

Czekamy zatem na zgłoszenia. Zapraszamy do udziału w rywalizacji i wspólnej zabawy! ©℗

Mirosław WINCONEK