Cały Szczecin w kwiatach. Ogrody, działki, podwórka i balkony do oceny!

Prestiżowy i najbardziej kolorowy - taki jest właśnie nasz konkurs pod hasłem „Cały Szczecin w kwiatach”. Czekamy nadal na zgłoszenia do jego już 48. edycji. Termin ich przyjmowania upływa z końcem czerwca. Czasu zatem do namysłu i decyzji o udziale coraz mniej.

Już za niespełna tydzień, bo w czwartek, 30 czerwca, zamkniemy listę z nazwiskami tych osób bądź też instytucji, których „ogrody marzeń” będą się ubiegały w tym roku o tytuły najpiękniejszych w czterech kategoriach: ogród przydomowy, działka, balkon, inna forma zagospoarowania przestrzeni (podwórka, przedogródki, przyblokowe zieleńce czy klomby). Wyłoniony też zostanie - jak co roku - w sms-owym głosowaniu faworyt naszych Czytelników, któremu przypadnie specjalna Nagroda Publiczności.

Aby przystąpić do rywalizacji wystarczy w zgłoszeniu podać dane osoby lub podmiotu zgłaszającego (z danymi kontaktowymi, tj. nr. telefonu, najlepiej komórkowego), dane adresowe miejsca oraz zdjęcia lub film ukazujące aktualny stan nasadzeń. Powinno ono zawierać 3-5 zdjęć w formie papierowej lub cyfrowej (nie mogą przekraczać 5 MB każde, a film 30 MB). W tytule e-maila lub na karcie/kopercie prosimy o dopisek: „Cały Szczecin w kwiatach”. Dla zgłoszeń mailowych dostępny jest adres: kwiaty@24kurier.pl. Można też dostarczyć je do sekretariatu redakcji „Kuriera Szczecińskiego”, pl. Hołdu Pruskiego 8 (pok. nr 53) lub skorzystać ze skrzynki na budynku redakcji, wrzucając do niej kopertę z materiałem zdjęciowym (filmowym) i danymi.

Jury dokona selekcji i najpóźniej do połowy lipca wyłoni finalistów. Ich dokonania i efekty pasji ogrodniczej zaprezentujemy na naszych łamach i na stronie internetowej www.24kurier.pl. Następnie właściciele zakwalifikowanych obiektów zostaną poproszeni stosownymi powiadomieniami o ponowne przesłanie zdjęć lub filmów ukazujących rośliny w innym stadium sezonu wegetacyjnego, tj. wykonanych między 15-31 sierpnia. I dopiero wówczas zapadną ostateczne rozstrzygnięcia.

Nagrody dla laureatów fundują nasi niezawodni od lat partnerzy i sponsorzy: Centrum Ogrodnicze „Rajski Ogród", Fosfan S.A. oraz od kilku sezonów Polski Związek Działkowców.

Nie zwlekajcie! Startujcie! Wygrywajcie! Warto! ©℗

Mirosław WINCONEK