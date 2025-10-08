Cały Chemik z Wami. Przerwa w treningach Katarzyny Partyki

Katarzyna Partyka i Karol Partyka Fot. Chemik/Facebook

Katarzyna Partyka nie rozpocznie w sobotę wraz z Chemikiem nowego sezonu w Tauron Lidze Siatkarek. Podstawowa rozgrywająca polickiej ekipy będzie dawcą szpiku dla swojego chorego na białaczkę brata Karola i musi na co najmniej dwa tygodnie zrezygnować z treningów, a do rywalizacji ligowej dołączy najprawdopodobniej dopiero w listopadzie.

„W maju mój brat usłyszał diagnozę: ostra białaczka szpikowa. Po miesiącach spędzonych w szpitalu i długim leczeniu chemioterapią, przyszedł czas na ostatni etap w drodze do wyzdrowienia – przeszczep szpiku. Karol obecnie przebywa w szpitalu, gdzie odbędzie się przeszczep krwiotwórczych komórek macierzystych, a ja zostałam przebadana i potwierdzona jako dawca. Przez kilka dni będę przyjmować leki, które powodują mobilizację komórek macierzystych ze szpiku do krwiobiegu, co umożliwia ich późniejsze pobranie. Komórki te, podane Karolowi, mają na celu odbudować jego układ krwiotwórczy, by organizm znów mógł produkować zdrową krew” – streszcza sytuację w mediach społecznościowych Chemika Katarzyna Partyka.

Tym samym rozgrywającą czeka przerwa od siatkówki. Przez co najmniej dwa tygodnie nie będzie trenować, a po powrocie do zajęć będzie potrzebować kolejnych dwóch tygodni, aby odzyskać meczową dyspozycję. W klubie wszyscy wspierają rodzeństwo Partyków.

„Kasia, cały Chemik z wami! Karol, trzymamy za was kciuki” – napisano w poście informującym o całej sytuacji.

– Pracujemy w sporcie i wydaje nam się, że cały świat się kręci wokół niego. Ale w takiej sytuacji wszystko schodzi na dalszy plan. W imieniu całego Chemika, wszystkich siatkarek, członków sztabu szkoleniowego i pracowników klubu, bardzo trzymamy za was kciuki i mamy nadzieję, że walka z chorobą jest już na ostatniej prostej. Wysyłamy dużo siły i pozytywnego nastawienia! – mówi prezes klubu Radosław Anioł.

Chemik przygotowany jest już na absencję swojej rozgrywającej w 5-6 najbliższych kolejkach Tauron Ligi. Na miesiąc ma zostać zakontraktowana inna siatkarka na tę pozycję, które wspierać będzie drugą rozrywającą polickiej drużyny Matyldę Grabowską.

23-letnia Matylda Grabowska nigdy nie grała jeszcze w ekstraklasie. Nowa rozgrywająca Chemika w poprzednim sezonie występowała w barwach pierwszoligowego LOS Nowy Dwór Mazowiecki, z którym wywalczyła awans do Tauron Ligi.

Inauguracyjny mecz sezonu Chemik rozegra w sobotę w szczecińskiej Netto Arenie, a jego rywalem będzie Sokół Mogilno.

(woj)