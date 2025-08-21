Siatkówka. Trzy kadrowiczki i nowi członkowie sztabu

Za przygotowanie fizyczne siatkarek odpowiada Łukasz Filipecki pracujący ostatnio w w tureckim Eczacibasi. Fot. Chemik

Trzeci tydzień przygotowań do nowego sezonu rozpoczęły siatkarki Chemika. W ekipie byłych mistrzyń Polski jest sporo nowych twarzy zarówno wśród zawodniczek, jak i w sztabie szkoleniowym.

Dawid Michor po poprzednich rozgrywkach odebrał wyróżnienie trenerskiego objawienia sezonu. W swoim drugim w karierze sezonie w ekstraklasie będzie miał dwóch nowych współpracowników. Do sztabu szkoleniowego dołączyli dwaj doskonale znani w regionie trenerzy. Rolę asystenta i statystyka pełnić będzie Adam Tołoczko. Były siatkarz Morza przez ostatnie 5 lat pełnił rolę statystyka w męskim Ślepsku Suwałki. Po kilku latach przerwy do Chemika wrócił także trener przygotowania motorycznego Łukasz Filipecki. W Chemiku pracował w latach 2017-2022, a ostatnie sezony spędził w tureckim Eczacibasi Stambuł.

W kadrze Chemika także doszło do sporach przetasowań, a znajdzie się w niej m.in. kilka reprezentantek Polski w różnych kategoriach wiekowych. W ekstraklasie szanse debiutu otrzymają m.in. brązowe medalistki MŚ do lat 19 Maja Koput i Anna Dorywalska. Do Chemika dołączyły także aktualna wicemistrzyni Polski Weronika Gierszewska, oraz była zawodniczka Budowlanych Łódź Kinga Różyńska. Z Chemikiem do sezonu przygotowują się ponadto inne nowe siatkarki – Wiktoria Przybyło (Sokół Mogilno), Matylda Grabowska (LOS Nowy Dwór Mazowiecki) i Adrianna Rybak-Czyrniańska (BAS Białystok).

Drugi sezon w Chemiku spędzi atakująca Julia Hewelt – ćwierćfinalistka MŚ do lat 21 i najskuteczniejsza polska siatkarka tych mistrzostw.

(woj)