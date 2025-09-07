Niedziela, 07 września 2025 r. 
Siatkówka. Mędrzyk znów w Chemiku

Data publikacji: 07 września 2025 r. 14:19
Ostatnia aktualizacja: 07 września 2025 r. 14:32
Siatkówka. Mędrzyk znów w Chemiku
Natalia Mędrzyk. Fot. Ryszard Pakieser  

Była reprezentacyjna przyjmująca Natalia Mędrzyk po rocznej przerwie wraca do Chemika Police. Siatkarka, która ma rozegranych ponad 300 spotkań w ekstraklasie i wystąpiła na igrzyskach olimpijskich w Paryżu, zamknęła skład polickiej drużyny na sezon 2025/2026.

To kolejny powrót siatkarki do Chemika. Swój pierwszy kontrakt z polickim klubem podpisała w 2017 roku. W 2021 roku zawiesiła karierę z uwagi na urodzenie dziecka. Po urlopie macierzyńskim wróciła do Chemika i w 2024 roku zdobyła z klubem mistrzostwo Polski. Wcześniej w barwach Chemika siatkarka  sięgała po złote medale w 2018, 2020, 2021 roku. Zdobyła również z polickim klubem cztery Puchary Polski oraz dwa Superpuchary.

Ostatni sezon Natalia Mędrzyk spędziła w ŁKS, z którym sięgnęła po wicemistrzostwo Polski. Zagrała w 24 meczach Tauron Ligi i zdobyła 238 punktów. (woj)

