Siatkówka. Kłopoty ŁKS Łódź szansą dla Chemika?

Natalia Mędrzyk może wrócić w nadchodzącym sezonie do Chemika. Fot. Ryszard Pakieser/archiwum

Siatkarski wicemistrz Polski ŁKS Łódź boryka się z kłopotami finansowymi. Odbiły się one na byłych zawodniczkach Chemika Natalii Mędrzyk i Marlenie Kowalewskiej oraz trenerze Przemysławie Kawce.

„Tak jak obiecaliśmy – wracamy do Was z konkretnymi informacjami na temat klubu w sezonie 2025/26. Wiemy, że doniesienia prasowe wyglądały niepokojąco, ale obecna sytuacja i przyszłość klubu wyglądają stabilnie.

W związku z restrukturyzacją klubu musieliśmy podjąć następujące decyzje, które pozwolą stabilnie budować i realizować plany klubu na przyszłość.

Klub rozwiązał za porozumieniem stron kontrakty z trenerem Przemysławem Kawką, Marleną Kowalewską i Natalią Mędrzyk. Jesteśmy na etapie uzupełniania składu za te dwie zawodniczki. Nie planujemy żadnych dalszych rozstań i już lada moment wrócimy do ogłoszenia nowych zawodniczek, które dołączą do klubu.

Przede wszystkim dziękujemy Marlenie i Natalii za fantastyczny, miniony sezon, w którym mogliśmy razem świętować zdobycie wicemistrzostwa Polski. Dziękujemy za setki godzin w hali sportowej, w autokarze i na meczach.

Dziękujemy też trenerowi Kawce.Informujemy również, że zespół rozpoczął przygotowania do kolejnego sezonu i nie może doczekać się spotkania z kibicami, dlatego już wkrótce zaprosimy Was i przedstawicieli mediów na trening otwarty” – napisano w mediach społecznościowych ŁKS

Przemysław Kawka była asystent Ferhata Akbasa w Chemiku Police i Eczacibasi Stambuł właśnie w ŁKS miał zadebiutować jako pierwszy trener w Tauron Lidze siatkarek. Reprezentacyjna rozgrywająca Marlena Kowalewska znalazła już nowego pracodawcę i podpisała kontrakt z greckim GS Panionios.

Natalia Mędrzyk jeszcze nie znalazła nowego klubu. Jak się dowiedzieliśmy oferta zatrudnienia siatkarki wpłynęła do Chemika Police, w którym siatkarka spędziła kilka udanych sezonów.Chemik nie zamknął jeszcze składu na nowy sezon. W kadrze polickiego klubu są tylko dwie nominalne przyjmujące. Trener Dawid Michor może na tą pozycję przesunąć także nominalną atakującą Julię Hewelt. Nie mniej w polickim klubie intensywnie rozglądają się na za jeszcze jedną skrzydłową.

Zatrudnieniem byłej reprezentantki Polski Natalii Mędrzyk zainteresowany jest też BKS Bielsko.

(woj)