Były prezydent Niemiec na Uniwersytecie Szczecińskim. Dokąd zmierza Europa?

Joachim Gauck, prezydent Niemiec w latach 2012 - 2017, we wtorek odwiedził Uniwersytet Szczeciński. W związku z przyznaniem mu nagrody Fundacji św. Wojciecha uczelnia zorganizowała międzynarodowe sympozjum naukowe "Quo vadis Europa?". Zaproszenie Gaucka to wyraz aspiracji US, który chce być ważną uczelnią transgraniczną.

Nagroda Fundacji św. Wojciecha z Krefeld przyznawana jest osobom, które "w wybitny sposób przyczyniły się do trwałego wzrastania Europy w jedności oraz wniosły istotny wkład w dbałość i pogłębianie dobrosąsiedzkiej współpracy między narodami Europy Zachodniej i Środkowej”. Pierwszym laureatem nagrody był polski premier Tadeusz Mazowiecki.

- Wręczenie tej nagrody było bardzo piękne, zwłaszcza że dostałem ją z rąk prezydenta Andrzeja Dudy - mówił Joachim Gauck. - To duża radość, że sympozjum odbywa się w Szczecinie, ponieważ to miasto i Niemcy są połączone, a Szczecin jest blisko Meklemburgii, z której pochodzę.

Rektor US prof. Waldemar Tarczyński też mówił o tym specyficznym przygranicznym statusie uczelni.

- Jesteśmy 5 kilometrów od Niemiec. Rozwijamy dynamicznie współpracę z uczelniami niemieckimi. To, co to teraz jest najbardziej rozwijane, to współpraca z Uniwersytetem w Greifswaldzie, jedną z najstarszych, jeśli nie najstarszą niemiecką uczelnią - opowiadał Tarczyński. - Ta współpraca zaowocowała podpisaniem porozumienia o wspólnym prowadzeniu studiów polsko - niemieckich. Będziemy kształcić polonistów i germanistów, którzy otrzymają wspólny dyplom Uniwersytetu Szczecińskiego i Uniwersytetu w Greifswaldzie. Zawsze mówię: Uniwersytet Szczeciński to uczelnia użyteczna dla miasta, dla regionu. Dodajemy jeszcze jedno: uczelnia użyteczna dla Europy, współtworząca Europę. Do takiej roli chcemy pretendować. ©℗

