Byli menedżerowie PŻM z zarzutami. Według śledczych działali na szkodę armatora

Alicja

2021-11-30 12:42:00

Stworzenie spółek i podspółeczek pracujących dla jednej firmy to powinno być zabronione. Każda spółka i spółeczka ma swojego prezesa wiceprezesa sekretarkę księgowe itp. a pracują na rzecz PŻM ale za inną kasę. Czy to przypadkiem za tego pana B. nie powstały te spółeczki co kroją PŻM? Tak się pytam, bo nie rozumiem istoty powstania tych spółeczek, pracujących na rzecz tylko jednej firmy, czy to nie jest upłynnianie kasy z państwowej firmy? Państwo nie ma wtedy żadnego nadzoru...