Był skatepark, jest śmietnik. Czy zamkną przejście w al. Wyzwolenia w Szczecinie?

Ważą się losy przejścia podziemnego przy al. Wyzwolenia w Szczecinie. Jeszcze do niedawna funkcjonowało jako skatepark dla młodzieży, dzisiaj popada w ruinę i staje się miejscem alkoholowych spotkań.

„Przestrzeń przejścia podziemnego pod al. Wyzwolenia stała się żulowiskiem i uciążliwością dla okolicznych mieszkańców. To co tam się dzieje to wstyd dla miasta, ale także niebezpieczna przystań wandali” – pisze w swojej interpelacji radna PiS Agnieszka Kurzawa. Zwróciła też uwagę na walające się śmieci, ekskrementy i ogólną dewastację tego miejsca. W swoim piśmie do prezydenta miasta stanowczo zaapelowała o zamknięcie przejścia.

Na interpelację odpowiedziała Anna Szotkowska, zastępca prezydenta: „Ostatnia decyzja została wydana 25.10.2021 r. i obowiązuje do 25.11.2021 r. Po zaprzestaniu obowiązywania decyzji i braku kolejnych wniosków Stowarzyszenia na zajęcie pasa drogowego teren zostanie uporządkowany i wyłączony z użytkowania. Następnie, po zabezpieczeniu niezbędnych środków finansowych, przeprowadzony zostanie remont lub likwidacja obiektu”.

Miejsce już wcześniej budziło kontrowersje: było niezagospodarowane, a funkcjonujące przed laty punkty handlowe stały puste. Przejście przyciągało jedynie grafficiarzy i młodzież na deskorolkach. W związku z tym w 2019 roku Miasto postanowiło przekształcić je w skatepark. W tym celu zawarło umowę ze Stowarzyszeniem Sportowym Switch. Podpisana na okres trzech lat umowa wygasa pod koniec listopada i nie ma – jak twierdzą właściciele Stowarzyszenia Switch – szans na jej przedłużenie.

– Jesteśmy w trakcie rozmów z Miastem, ale umowy nie przedłużymy – mówią. Powodem takiej decyzji jest stan, w jakim obecnie znajduje się przejście. Zniszczone i brudne nie nadaje się do użytku i nie jest to wina deskorolkarzy, tylko ludzi, którzy upatrzyli je sobie jako miejsce do libacji.

Agata JANKOWSKA