Burzliwa sesja Rady Miasta Szczecina. Budżet, hańba i okrzyki

Prezydent wyliczał straty budżetu miasta z tytułu mniejszych wpływów z z podatków PIT i CIT, rosnące koszty funkcjonowania miasta w związku ze wzrostem cen energii i paliw, dokładanie się do zadań leżących w gestii państwa, jak choćby niektóre pozycje w budżecie dotyczące oświaty. Jednocześnie wskazywał, o ile zwiększają się wpływy do budżetu państwa z tytułu podatku VAT, na co wpływ mają inflacja i rosnące ceny.

- Jesteśmy w ważnym momencie. Nasza sytuacja podobnie, jak innych samorządów, będzie krytyczna - podkreślał Piotr Krzystek. - Zasady gry się zmieniły dość istotnie na skutek decyzji polskiego parlamentu i rządu. Znaleźliśmy się w kryzysie geopolitycznym związanym z wojną na Ukrainie i kryzysem paliwowym, ale także w związku ze zmniejszeniem wpływów, jakie trafiały do budżetów samorządów. W tym roku po raz pierwszy jest sytuacja, gdzie mamy wysoką inflację, zmiany w wynagrodzeniach i nie mamy na to żadnego przełożenia.

Komentarze

PpP 2022-10-18 16:26:32 Krzystek oczywiście przez wrodzoną skromność przemilczał swój wkład w zakresie pogłębienia problemów . W ramach bardzo trudnej sytuacji stworzonej przez uwarunkowania zewnętrzne zarządza miastem nieudolnie. Krzystek to szkodnik jakich mało

emka 2022-10-18 16:21:00 K Krzystek obiecal powrot autobusu A na trase od 1 wrzesnia ,I co obiecanki cacanki.Nie wierze juz w to co mowi. Stracil moje zaufanie na zawsze.

@stary zgred 2022-10-18 16:18:39 Gdyby to było tak proste tio by nie było koryta

Baba z magla 2022-10-18 16:06:15 Krystek nie POtrafisz nic, męczysz się, jest ci źle, masz mało pieniędzy, ośmieszasz się też, rozwalasz miasto i podległe ci służby! ODEJDŹ PO PROSTU! DAJ NAM ŻYĆ NORMALNIE! TYLKO TYLE!

Miliard zł 2022-10-18 16:05:59 Które zmarnował Piotr Krzystek... Fabryka wody, przebudowa węzła w Podjuchach, stadion Pogoni, zniszczenie Wojska Polskiego, przebudowy innych ulic, nie ma chyba ani jednej trafionej inwestycji Krzystka... Zostaną nam tylko długi...

Stary zgred 2022-10-18 15:52:31 Cała ta rada miasta w każdym mieście jest potrzebna jak piąte koło u wozu. Skoro wybiera się w powszechnych wyborach wójta, burmistrza to po co rada?. Burmistrz powinien być wybierany jesienią i obejmować urząd z dniem 01 stycznia. Z tą datą jest robiony bilans i inne sprawozdania. Rządzi samodzielnie 4 lata, ma pensję np półtorej średniej krajowej. Po 4-ch latach jak miasto rozwijało się powyżej średniej w Polsce to z urzędu należy mu się nagroda za 4 lata i to duuuuuuza. Proste i jasne.

Ziutek 2022-10-18 15:03:16 Wojna,inflacja to wielki świat i tym się zajmuje Prezydent Szczecina a co z miejskimi inwestycjami i rewolucją torową oraz dystrybucją węgla?