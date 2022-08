Spotkanie skarbników miast w Szczecinie. Podwyżki albo cięcia

Skarbnicy podkreślają, że w obliczu zmian w systemie podatkowym niezbędne jest podjęcie tematu głębokich reform mechanizmów finansowania samorządów. Natychmiastowe uzdrowienie finansów państwa to konieczność. W przeciwnym wypadku czeka nas niemożność właściwej realizacji zadań własnych gmin ze względu na wyraźny spadek dochodów własnych bieżących. Oznacza to np. cięcia w komunikacji miejskiej, mniej remontów i inwestycji, mniej wydarzeń kulturalnych, obniżenie dotacji klubom i stowarzyszeniom, nieoświetlanie ulic i parków. Mniejsze wpływy z PIT to również spadek lub wręcz wstrzymanie nakładów inwestycyjnych, z uwagi na wyraźny spadek dochodów własnych.©℗

Komentarze

@To oznacza 2022-08-19 20:26:44 A dlaczego mniej pieniędzy skoro tak wielu podatników którzy skorzystają i będą mieli więcej pieniędzy mieszka w dużych miastach? Ja naprawdę nie rozumiem tej histerii samorządu w której pieniądze w budżecue centralnym są marnowane i marnowane u podatników w kieszeni a jedyne miejsce gdzie się nie marnują to samorząd. Stadion kosztował Szczecin 400mln a porównywalne obiekty w innych miastach 200mln.... Może to nie tak że pieniędzy nie ma może są po prostu źle wydawane?

@FIGO 2022-08-19 20:13:06 Czas na tłumaczenie bełkotu. Czekamy.

Tomasz 2022-08-19 19:54:18 Do Pana o nicku Rozum , czy Pan jest od putina? Chce Pan aby dalej polskie statki musiały pytac sie mordercy putina czy moga na Baltyk wypłynąć? Szokujace ze sa tacy ludzie jak Pan!

Darek 2022-08-19 19:04:24 Do " Rozum" Jak PO dojdzie do władzy to wybiją nam z głowy obwodnicę zachodnią, tunel na polecenie zachodniego sąsiada zasypią, likwidację przemysłu bo nie może być miasto konkurencją np. Rostoku.

Bogdan 2022-08-19 18:58:02 Pamiętajmy że dużymi miastami samorządy są pod kontrolą czyli rządzi towarzystwo z PO. Jak nie potrafią to niech odejdą. Z nimi to tylko zwijanie gospodarki albo podwyżki.

Ludnosc 2022-08-19 15:32:19 Skarbnicy zrobilibsobie wycievzke na imprezke ZAGLE 22 ? Zadam rozliczenia kosztow tego PO zlodu na radzie miadta Z jedniej strony kwiczyciy Pano o pieniadze od rzadu z drugiej wydaje Pano zgode na kolejne igrzyska i imprezki. Ta jest bardziej skromna ale drozsza niz Dni Morza za komuny

Podatnik 2022-08-19 15:14:38 Zlot czarownic na koszt podatnika, zPani nie pamieta jak Pan Stanislaw wymuszal na radnych zgody na dalsze kredyty Sa nagrania z sesji. Samorzad to narnotrasrwo .Ulice rozkopywane bez sensu Jana Pawla 2 juz w poprawkach, hirror na W.Polsliego .Wydacie wexystkievcudze pieniadze.Kiedy skreslicie wydatki na ochrone prezydenta ?

Rozum 2022-08-19 15:10:16 Zamiast idiotycznej decyzji przekopu Mierzei Wislanej za 2 miliardy zl która służyć będzie głównie dla zaglowek i jachtów to powinni dostosować i przenieść infrasuktore przeprawy promowej z Swinoujscia do Polic ok Święta Bardo dalej do Goleniowa po oddaniu tunelu w Świnoujściu, co by odciazylo Szczecin. Nie wspominając o obwodnicy zachodniej Szczecina, która już powinna funkcionowac a nie być dopiero w planach.

@Figo 2022-08-19 14:53:50 Ostatni nowy Polonez w moim miasteczku to mój. Śmiali się ze mnie że lepszy zachodni szrot niż polskie badziewie. Produkowaliśmy podzespoły do Ursusa do Jelcza itp. Jak zapytałem się ich z czego będą żyli jak nikt nie kupi ich wyrobów bo polskie firmy padną to mnie obśmiali. Firmę zamknął syndyk kilka lat później. Zapytaj się polskiego rolnika czego nie kupował za dopłaty Ursusa ani Bizona, to cię obsmieje. Więc się nie dziw że tamto wszystko padło.

To oznacza 2022-08-19 14:51:05 Mniej pieniędzy na duże miasta bo przecież nie tam mieszka nasz elektorat.

Czy to oznacza 2022-08-19 14:22:51 Mniej pieniędzy na lewackie ideologię i deprawację młodzieży? Czy to oznacza że zagraniczne (zachodnioeuropejskie) firmy mniej się nachapią? Czy to oznacza że samorządy zaczną szanować pieniądze podatników i zmniejszy się skala marnotrawstwa? Obawiam się że nic z tego...

FIGO c.d. 2022-08-19 14:13:37 Indianie w dawnej Ameryce po wypiciu Whisky przywiezionej przez Angoli i Hiszpanów oddawali naszyjniki ze złota , obroże ,i inne cenne rzeczy . Polska zachłyśnięta UE, podobna w swym działaniu do Indian . Za pieniądze na miękkie programy wyhodowała całe rzesze durniów tęskniących za rozumem .Polikwidowali dochodowy przemysł, bo był konkurencją dla Niemców i Francuzów. Praca nawet dobrze płatna w korporacjach dla nerdów , którzy zamiast tworzyć na polskie potrzeby " ćwiczą dyńkę " dla Kapi

Lila 2022-08-19 14:13:10 Cięcia w komunikacji miejskiej?? A może wystarczy rezygnacja z przejazdów limuzynami przez władze miasta? Może czas zrezygnować z ochrony prezydenta, którego bardzo serdecznie zapraszam właśnie do przejazdów komunikacją miejską - szkoda, że nie w czasie upałów, bo miło by było pogawędzić z nim na przystanku, którego nie osłaniają żadne drzewa, a później przejechać się tramwajem bez klimatyzacji, o ile by przyjechał, bo przez te już wprowadzone cięcia, można się nieźle zaskoczyć.

jg729 2022-08-19 14:11:46 Czyli według PO, bo to oni rządzą dużymi miastami, ludziom trzeba dowalić podatki, że im gały wyjdą, a włodarze będą mieli z czego częstować się i wymyślać kolejne samorządowe głupoty ku chwale samym sobie. Bardzo ciekawe.

rybka 2022-08-19 14:04:34 Reforma mechanizmów finansowania samorządów reformą ale czy nie przydałaby się reforma kosztów-wydatków samorządów?