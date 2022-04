Burza wokół Jacyny-Witt. Radna żąda sprostowania

Fałsz

2022-04-11 14:38:42

Ci ludzie z nadania pis to dno moralne do potęgi n!. Przykładówo początkowo jak jeden mąż bronili kryształowego Banasia a teraz wszyscy opluesja go jak w,, g,,,,. Podobnie jest z Sadownicza Izba Dydcypilarna wymyslona przez Ziobre i Kowalskiego gdzie teraz nawet europoseł Brudzinski za 50tys miesięcznie zaczął opluwac od kilku dni ten pomysł oszolomow z Solidarnej Polski. Ci opętany prowadza nasz kraj do calkowitej zagłady