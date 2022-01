Budżet pod specjalnym nadzorem

Sprawdzają się czarne prognozy, ogłoszone przez prezydenta Szczecina i jego urzędników kilka miesięcy temu. Dochody miasta z tytułu PIT potwierdziły się: decyzje rządu spowodowały, że do miejskiej kasy wpłynie aż 129 mln zł mniej. W tej sytuacji, zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami, miasto wprowadza szczególne procedury zarządzenia budżetem.

- Wstępne prognozy zakładały, że Szczecin w 2022 roku może liczyć na 742 mln zł wpływów z tytułu PIT. Po zatwierdzeniu przez władze centralne zmian podatkowych, już kilka miesięcy temu służby finansowe Miasta wyliczyły, że do kasy Szczecina wpłynie 613 mln - przypomina Dariusz Sadowski z Centrum Informacji Miasta. - Ta wartość jest już potwierdzona i zgodna z wcześniejszymi kalkulacjami.

Znacznie obniżone dochody, w połączeniu z galopującym wskaźnikiem inflacji, oznaczają dla Szczecina rosnące wydatki. Widać to choćby po cenach energii elektrycznej czy gazu. Dla przykładu w ub. roku Grupa Zakupowa Miasta Szczecin (w jej skład wchodzi 159 jednostek i 12 instytucji kultury) zapłaciła za prąd 8 636 450 zł. W 2022 roku rachunek będzie niemal dwukrotnie wyższy, bo wyniesie 16 103 532 zł brutto. Z kolei szkoły, które mają ogrzewanie gazowe, w 2021 r. przeznaczały na ten cel ok. 140 tys zł. W tym roku cena dla jednej tylko placówki wynosi ok. 360 tys zł. Za rachunki zapłaci miasto, czyli tak naprawdę my wszyscy.

- W związku z powyższym konieczne jest zarządzanie budżetem miasta na szczególnych zasadach, które zapewnią bardzo uważne i rozsądne gospodarowanie środkami - tłumaczy Dariusz Sadowski. - Z jednej strony będzie prowadzony ścisły, bieżący monitoring wpływów budżetowych, a z drugiej wszystkie zmiany wydatków będą wnikliwie dyskutowane na naradach z udziałem Prezydenta Szczecina pod kątem ich konieczności i poszukiwania alternatywnych rozwiązań skutkujących oszczędnościami.

Wprowadzanie nowych zadań będzie wymagało uzasadnienia ekonomicznego, wskazania źródeł finansowania i skutków finansowych na kolejne lata budżetowe. Z kolei wprowadzenie szczególnego nadzoru budżetowego ma na celu zwiększenie efektywności gospodarowania finansami Miasta w trudnym okresie.

ToT