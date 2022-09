Budowa tunelu w Świnoujściu. Z wyspy na wyspę w cztery minuty

- Mamy już wjazdy i wyjazdy z tunelu na obu wyspach. Trwają prace na drogach dojazdowych – mówi Barbara Michalska, zastępca prezydenta Świnoujścia - W samym tunelu zakończone są prace przy wyjściach ewakuacyjnych. Wykonawca konsorcjum PORR/Gülermak deklaruje, że do końca tego roku zakończy roboty budowlane. Później tunel będzie wyposażany we wszelkiego rodzaju instalacje zapewniające jego prawidłowe funkcjonowanie. Pozostaje nam wierzyć, że wykonawca wywiąże się z tego terminu, który dziś deklaruje i w przyszłym sezonie letnim przejedziemy już tunelem.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Giorgios 2022-09-20 23:34:03 A Ja się cieszę że będzie można pojechać tunelem ,bo może jak by POpaprańcy żądzili to by czekali aż natura sama przewierci . No i kiedy tunel się zwróci ,a w ogóle to szybciej przez Niemcy cytat z mistrzów /Trzaskowski ,Kierwiński/

do wyborów 2022-09-20 22:04:10 kombinują jak tu zrobić aby otwarcie wyszło na wybory?

Anna 2022-09-20 21:48:51 Klara Tunel jest finansowany tylko i wyłącznie z finansów woj. Zachodniopomorskiego (marszalka), miasta Świnoujście i Unii Europejskiej, rząd w Warszawie nie dał złamanego grosza! Lansują się tylko, a wręcz dziają na szkodę, bo Unię Europejską uznają za wroga i z nią walczą.

Arek 2022-09-20 21:38:21 Jeśli ktoś ma wątpliwości to niech zrozumie że kolej niemiecka dojeżdża do centrum Świnoujścia. PKP dojeżdża tylko to przeprawy a miasto w większości jest po drugiej stronie. Czy to do mądrali dociera?

z wysp 2022-09-20 21:15:47 Uważam, że TUNEL w charakterze przesyłu tranzytowego jest jak najbardziej wskazany i potrzebny. Natomiast, obawiam się, że w dobie zachwytu i zachłyśnięcia się tunelem zapomni się.... o mieszkańcach, gdzie trzeba szybko przedostać się do szkoły, do pracy, po dziecko z przedszkola etc. Mam nadzieję, że tutaj mądrzy ludzie będą mieli głos w sprawie....

@ Klara 2022-09-20 18:22:35 Myślał, myślał zwłaszcza jak likwidowano stocznię w Szczecinie, a jego rząd nawet nie odwołał się od decyzji KE w tej sprawie. Teraz pewnie im bliżej do końca budowy tunelu w Świnoujściu, tym częściej będziemy słyszeć, że to w sumie był pomysł oPOzycji i może leżał w szufladzie u pani Ewy ?

@tunel 2022-09-20 15:38:51 Warto porównać czasy oczekiwania na przeprawę dla tubylców w Centrum i czas na przeprawę w Karsiborzu. Dodaj do tego czasy oczekiwania na przeprawę w czasie szczytów i poza nimi. Dopiero wtedy można zobaczyć różnicę. Poza tym czyż tunel nie zwróci się za 1000 lat jak przekop Mierzei Wiślanej?

Tunel 2022-09-20 15:14:52 Prom płynie ok. 8 minut, więc to jednak nie jest tak krótko - powiedzą przeciwnicy tunelu :D