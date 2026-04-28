Brutalne pobicie. Sprawca trafił do aresztu na trzy miesiące

Data publikacji: 28 kwietnia 2026 r. 16:02
Ostatnia aktualizacja: 28 kwietnia 2026 r. 16:02
Brutalne pobicie. Sprawca trafił do aresztu na trzy miesiące
36-latek został aresztowany na 3 miesiące. Fot. KPP Stargard  

W Stargardzie w centrum miasta doszło do brutalnego aktu przemocy, którego ofiarą padła osoba bezdomna. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, na ulicy Wyszyńskiego, gdzie 36-letni mężczyzna zaatakował swoją ofiarę, bijąc ją i kopiąc.

– Dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz sprawnemu ustaleniu rysopisu napastnika, podejrzany został zatrzymany w krótkim czasie po zdarzeniu – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik prasowy KPP Stargard. – Już następnego dnia usłyszał zarzut uszkodzenia ciała.

Śledczy podkreślają, że czyn miał charakter chuligański, co może mieć istotny wpływ na wymiar kary. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. ©℗

(w)

 

Czytaj także

