Brutalne pobicie. Sprawca trafił do aresztu na trzy miesiące

W Stargardzie w centrum miasta doszło do brutalnego aktu przemocy, którego ofiarą padła osoba bezdomna. Do zdarzenia doszło w miniony czwartek, na ulicy Wyszyńskiego, gdzie 36-letni mężczyzna zaatakował swoją ofiarę, bijąc ją i kopiąc.

– Dzięki szybkiej reakcji policjantów oraz sprawnemu ustaleniu rysopisu napastnika, podejrzany został zatrzymany w krótkim czasie po zdarzeniu – informuje asp. Wojciech Jędrych, rzecznik prasowy KPP Stargard. – Już następnego dnia usłyszał zarzut uszkodzenia ciała.

Śledczy podkreślają, że czyn miał charakter chuligański, co może mieć istotny wpływ na wymiar kary. Na wniosek prokuratury sąd zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanego środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztu na trzy miesiące. ©℗

