Skrajne zaniedbanie psa. Zwierzę odebrano właścicielowi

Pies miał liczne ubytki skóry, był poraniony. Fot. KPP Stargard

Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie interweniowali w sprawie psa przetrzymywanego w dramatycznych warunkach. Na miejscu zastali zwierzę, które było w fatalnym stanie.

Do zdarzenia doszło w Stargardzie. W działania zaangażowani byli policjanci z wydziału do walki z korupcją i przestępczością gospodarczą, którzy współpracowali z inspektorem Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami oraz przedstawicielami schroniska w Kiczarowie. Interwencja została przeprowadzona po otrzymaniu informacji o możliwym zaniedbaniu zwierzęcia. Na miejscu znaleziono psa w bardzo złym stanie fizycznym.

– Zwierzę było wyraźnie niedożywione, miało problemy z poruszaniem się, a na jego ciele widoczne były liczne ubytki skóry – poinformowała mł. asp. Ewa Majdzińska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

W związku z rażącymi zaniedbaniami podjęto decyzję o natychmiastowym odebraniu psa właścicielowi. Zwierzę zostało przekazane pod opiekę specjalistów, gdzie otrzyma niezbędną pomoc weterynaryjną i szansę na powrót do zdrowia.

Policja przypomina, że każdy właściciel ma obowiązek zapewnić zwierzęciu odpowiednie warunki bytowe, właściwe żywienie oraz opiekę. Zaniedbania i przemoc wobec zwierząt są przestępstwem i wiążą się z konsekwencjami prawnymi. Służby zapowiadają zdecydowane działania wobec osób dopuszczających się okrucieństwa. Jak podkreślają, każdy sygnał o cierpieniu zwierząt jest traktowany poważnie i niezwłocznie weryfikowany. ©℗

