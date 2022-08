Bilety na „Żagle 2022”. Żaglowce zapraszają na pokłady

Podczas imprezy „Żagle 2022” będzie można podziwiać Szczecin z pokładów goszczących w naszym mieście jednostek. Ruszyła właśnie sprzedaż biletów na rejsy żaglowcami, które zaplanowano na 20 i 21 sierpnia.

– Jednostki „Baltic Beauty”, „Kattenturm”, „Joanna Saturna”, „Bryza H”, „Bonawentura”, „Generał Zaruski”, „Olander” i „Victoria” postanowiły przygotować dla uczestników wydarzenia niespodziankę. Podczas „Żagli 2022” pływały będą po naszych akwenach z gośćmi na pokładzie – informuje Andrzej Kus, rzecznik prasowy Żeglugi Szczecińskiej. – Gościem natomiast może zostać każdy.

Bilety na rejs można kupić na platformie www.bilety.fm. Bilet ulgowy kosztuje 25 złotych. Przysługuje dzieciom i młodzieży szkolnej (za okazaniem ważnej legitymacji szkolnej), studentom do ukończenia 26. roku życia (za okazaniem ważnej legitymacji studenckiej), osobom posiadającym Kartę Dużej Rodziny (za okazaniem Karty Dużej Rodziny oraz dokumentu ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość posiadacza karty) oraz emerytom i rencistom (za okazaniem ważnej legitymacji emeryta/rencisty). Bilet normalny to kwota 35 złotych. Bilet rodzinny, który obejmuje 2 bilety „normalne” + 2 bilety „ulgowe” przysługuje osobom w grupie dwóch opiekunów dorosłych i dwoje dzieci. Jego cena to 100 złotych.

W sobotę 20 sierpnia rejsy zaplanowano na g. 11.30 – 17.30. W niedzielę – na g. 11 – 15.30. Każdy rejs będzie trwał niemal dwie godziny.

(as)