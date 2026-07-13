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Bilans weekendowych kontroli. Za szybko, bez uprawnień, po alkoholu

Data publikacji: 13 lipca 2026 r. 17:21
Ostatnia aktualizacja: 13 lipca 2026 r. 17:21
Bilans weekendowych kontroli. Za szybko, bez uprawnień, po alkoholu
W związku ze zwiększonym natężeniem ruchu na drogach funkcjonariusze prowadzili intensywne kontrole, reagując na najpoważniejsze naruszenia przepisów.  

Blisko 330 kierowców przekroczyło dozwoloną prędkość podczas weekendowych kontroli prowadzonych przez szczecińską drogówkę. Trzech z nich jechało w terenie zabudowanym o ponad 50 km/h za szybko i straciło prawa jazdy.

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Policjanci zatrzymali również 25 kierowców prowadzących pod wpływem alkoholu. Dziesięć osób kierowało pojazdami bez wymaganych uprawnień, a jedna wsiadła za kierownicę mimo sądowego zakazu prowadzenia pojazdów. W trakcie działań funkcjonariusze zatrzymali także osobę poszukiwaną.

- Apelujemy do wszystkich uczestników ruchu drogowego o rozwagę, przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz odpowiednie przygotowanie się do podróży - mówią policjanci. - Sprawny technicznie pojazd, trzeźwość kierującego, dostosowanie prędkości do warunków oraz wzajemny szacunek na drodze to podstawowe elementy bezpiecznej jazdy. (K)

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