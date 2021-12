Białorusini zainspirowani "Solidarnością". Upamiętnili ofiary stanu wojennego

Białorusini skupieni w inicjatywie "Szczecin 646" upamiętnili na placu Solidarności ofiary stanu wojennego oraz działaczy "Solidarności", którzy podjęli walkę z komunistycznym reżimem. Ten element polskiej historii jest inspiracją dla Białorusinów, którzy sprzeciwiają się dyktaturze Aleksandra Łukaszenki.

- Tak jak wtedy w Polsce, tak dziś na Białorusi społeczeństwo zbuntowało się przeciwko reżimowi a reżim odpowiedział represjami - mówi Olga Chomicz. - Działacze "Solidarności" zeszli do podziemia, Białorusini także muszą walczyć metodami partyzanckimi.

Białoruskiemu dyktatorowi, który sfałszował ostatnie wybory prezydenckie, udało się stłumić uliczne protesty, które wybuchły w wielu miastach jego państwa. Ale przeciwnicy jego władzy wciąż walczą, tylko innymi metodami.

- Drukują nielegalne gazety, które podrzucają sąsiadom - opowiada Olga Chomicz. - Robią sobie zdjęcia w lesie z opozycyjnymi plakatami, które potem wrzucają do internetu. Oczywiście są wtedy próby namierzenia ich, ukarania. Część społeczeństwa na pewno się zniechęciła i czeka na nową okazję do aktywności. Ale na pewno spadło poparcie dla Łukaszenki wśród tych 24, 25 procent Białorusinów, którzy do niedawna byli jeszcze po jego stronie.

©℗

(aS)