Niemcy przywracają bezpłatne testy na Covid-19. Zbyt dużo infekcji

Minister zdrowia Jens Spahn stwierdził w piątek, że w Niemczech "liczba infekcji jest zbyt wysoka, a odsetek szczepień wciąż zbyt niski". Dlatego przywróci ogólnokrajowe bezpłatne testy na obecność Covid-19. W przypadku imprez publicznych w przyszłości powinien obowiązywać system "2G plus".

Rozporządzenie o bezpłatnych testach ma obowiązywać już od soboty. Bezpłatne testy dla obywateli zniesiono zaledwie miesiąc temu.

Apel o korzystanie z testów i szczepień

Podczas wspólnej konferencji prasowej z szefem Instytutu Roberta Kocha Lotharem Wielerem (RKI) Spahn zaapelował do obywateli o korzystanie z oferowanych szczepień i opcji testów, aby powstrzymać pandemię.

- Jednak - mówię to z doświadczenia trzech fal pandemii - to wszystko jest słuszne i ważne, ale to nie wystarczy, przynajmniej już nie teraz - mówił Spah w piątek w Berlinie

Stwierdził, że istnieje potrzeba obowiązkowych testów dla personelu i osób odwiedzających bliskich w placówkach opieki, jak również zasada 3G (zaszczepiony, wyzdrowiały, przetestowany) w miejscu pracy.

W przypadku imprez publicznych w przyszłości powinien obowiązywać system "2G Plus", co oznacza, że wstęp mają tylko osoby zaszczepione i wyleczone, które muszą również wykazać się aktualnym, negatywnym wynikiem testu koronowego. "To jest krok, który musimy podjąć, w przeciwnym razie będzie to gorzki grudzień dla wszystkich" - podkreślił Spahn.

- Sytuacja jest poważna i radzę wszystkim potraktować ją poważnie – stwierdził minister.

Szef Instytutu Roberta Kocha Lothar Wieler, wezwał nie tylko do szczepień, ale także do tego, aby "wszyscy zmienili swoje zachowanie". Apelował o "ograniczenia kontaktów, szczególnie w pomieszczeniach".

Rekordy zakażeń w Niemczech

Ogólnokrajowa liczba zachorowań na 100 tys. mieszkańców w ciągu tygodnia w Niemczech wzrosła w piątek do wartości 263,7, osiągając piąty dzień z rzędu rekordowy poziom. W czwartek wartość ta wynosiła 249,1. Tydzień temu 169,9 (miesiąc temu 65,8).

Zgłoszono 48 640 nowych zachorowań na koronawirusa. Jest to druga najwyższa wartość od początku pandemii. Liczba nowych zakażeń osiągnęła dzień wcześniej rekordowy poziom 50 196. Dokładnie tydzień temu liczba ta wynosiła 37 120.

