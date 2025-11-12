Kierował z dwoma promilami. Świadkowie zapobiegli tragedii na drodze

Fot. arch. policji

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie miał kierowca zatrzymany na parkingu jednego ze szczecińskich sklepów. Na szczęście jego jazdę uniemożliwili świadkowie, którzy w porę zareagowali i wezwali policję.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Osoby znajdujące się na parkingu zwróciły uwagę na mężczyznę, który mógł prowadzić auto po alkoholu. O sytuacji poinformowali policję. Na miejsce został skierowany patrol z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę i przebadali go alkomatem. Wynik badania potwierdził, że znajdował się pod wpływem alkoholu – miał w organizmie ponad dwa promile.

- Odpowiedzialne działanie świadków zapobiegło tragedii na drodze – podkreśla szczecińska policja. – Pamiętajmy jednak, by zawsze reagować rozsądnie i nie narażać własnego bezpieczeństwa. Wystarczy powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Policja przypomina, że każda informacja o podejrzeniu kierowania pojazdem po alkoholu może pomóc w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom na drogach. (K)

