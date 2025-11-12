Środa, 12 listopada 2025 r. 
Kierował z dwoma promilami. Świadkowie zapobiegli tragedii na drodze

Data publikacji: 12 listopada 2025 r. 12:31
Ostatnia aktualizacja: 12 listopada 2025 r. 14:15
Kierował z dwoma promilami. Świadkowie zapobiegli tragedii na drodze
Fot. arch. policji  

Ponad dwa promile alkoholu w organizmie miał kierowca zatrzymany na parkingu jednego ze szczecińskich sklepów. Na szczęście jego jazdę uniemożliwili świadkowie, którzy w porę zareagowali i wezwali policję.

Do zdarzenia doszło w minioną niedzielę. Osoby znajdujące się na parkingu zwróciły uwagę na mężczyznę, który mógł prowadzić auto po alkoholu. O sytuacji poinformowali policję. Na miejsce został skierowany patrol z Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego. Funkcjonariusze zatrzymali kierowcę i przebadali go alkomatem. Wynik badania potwierdził, że znajdował się pod wpływem alkoholu – miał w organizmie ponad dwa promile.

- Odpowiedzialne działanie świadków zapobiegło tragedii na drodze – podkreśla szczecińska policja. – Pamiętajmy jednak, by zawsze reagować rozsądnie i nie narażać własnego bezpieczeństwa. Wystarczy powiadomić służby, dzwoniąc pod numer alarmowy 112.

Policja przypomina, że każda informacja o podejrzeniu kierowania pojazdem po alkoholu może pomóc w zapobieganiu niebezpiecznym sytuacjom na drogach. (K)

Komentarze

@Dane
2025-11-12 14:44:42
Gdyby był 70-letnim Polakiem, informacja byłaby podana na samym początku. Jest więc najpewniej młodym obcokrajowcem w wieku poborowym. Pewnie Belg.
@Dane
2025-11-12 14:10:32
A ty co książkę PISzesz?
@Dane
2025-11-12 13:44:25
I najważniejsze. Jakiej był narodowości?
A g. cię to obchodzi
2025-11-12 12:51:27
koleś.
Dane
2025-11-12 12:34:11
Gdzie to miało miejsce, jaki to był samochód, ile lat miał kierowca?

