Chciał tylko przeparkować samochód, a wylądował w celi

Fot. KPP w Stargardzie

Policjanci ze stargardzkiej komendy zatrzymali 51-letniego mężczyznę, który tłumaczył funkcjonariuszom, że chciał tylko przeparkować samochód. Problem polegał jednak na tym, że miał w organizmie 3 promile alkoholu.

Policjanci na parkingu przy ul. Szczecińskiej w Stargardzie zatrzymali do kontroli pojazd marki Volkswagen. Już wcześniej otrzymali zgłoszenie, że tym pojazdem może się poruszać kierowca pod wpływem alkoholu.

- Za kierownicą siedział 51-letni mieszkaniec Szczecina. Policjanci wyraźnie czuli od niego alkohol. Badanie stanu trzeźwości wykazało 3 promile alkoholu w organizmie. 51-latek tłumaczył policjantom, że chciał tylko przeparkować auto - relacjonuje asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie.

Jak się okazało po sprawdzeniu w policyjnych systemach kierowca miał już zatrzymane prawo jazdy. W efekcie mężczyzna trafił do policyjnej celi. O konsekwencjach, które poniesie za swoje nieodpowiedzialne zachowanie, zdecyduje sąd.

(k)

