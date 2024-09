Bez odwiedzin w klinice ortopedii szpitala przy ul. Unii Lubelskiej

Przerażające ze jak jest informacja o wykrytym ognisku covid. Niektórzy mysla że covid do ściema. Średniowiecze.. covid jest i zabrał wielu ludzi osobiście rozmawiałem z ludzmi ktorzybotarli się o śmierć. A nawet kilku znam co zmarli np moja ciocia. Więc za namawianie za nienoszenie maseczek i nieszczepienie się powinna być wysoka kara. A ciemnogród niech się nie szczepi tylko szkoda takich rodzin bo przez nich umrze np ich babcia

Na wszczepienie endoprotezy kolana czy biodra czeka się kilka lat. A niektórzy mądrzy inaczej piszą bzdury, żeby rezygnować, albo się nie zapisywać. Pomyśl jeden z drugim zanim wypowiesz się na jakikolwiek temat. A najdłuższa kolejka jest właśnie na Piotra Skargi. Co ma zakaz odwiedzin do leczenia?

@:Zenekh : dla dobra ludzkosci na stałe zamiast do szpitala zgłos sie do uzdrowicieli duchowych, szamanów, i innych znahorów ,kazdy na tym skorzysta.

Niestety, Polacy utracili zdrowy rozsądek, już sami z siebie zakładają namordniki, uwierzyli w szczepionkową propagandę. Nie słyszeli o procesach, które mają wytyczone producenci szczepionek? Nie słyszeli o szykanowanych do tej pory lekarzach, którzy mieli inne zdanie o tzw szczepionkach, o zabieraniu im prawa do wykonywania zawodu? O pladze nagłej śmierci zwłaszcza wśród pilotów przymuszanych do szczepień? Rodacy, otwórzcie oczy i uszy!!!

Jesteś ewidentnie chory, więc nie odwołuj swojej wizyty u wiadomo kogo lub zapisz się na cito. Poproś przy okazji o dużą dawkę wirusa, żeby sprawdzić w co nie wierzysz. Do Pyrzyc jedź sobie sam. A chorych ortopedycznie zostaw w spokoju, bo i tak łatwo nie mają. Dobrze, że lekarze dbają o bezpieczeństwo swoich pacjentów i ich bliskich.

Większość piszących tu, to kretyni, jedni napędzają drugich, kretynizm tak samo się rozsiewa jak inne wirusy. Nie widzą, że podobnie wirus daje się we znaki w innych szpitalach, Arkońska, szpital w Stargardzie... Zdumiona jestem, że Kurier nie blokuje komentarzy, zresztą, to nie komentarze, to sianie głupoty i nienawiści