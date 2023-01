Część stargardzkiego szpitala zamknięta dla odwiedzających

Samodzielny Publiczny Wielospecjalistyczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Stargardzie poinformował o zakazie odwiedzin w szpitalu.

– Ograniczono do odwołania dostępność do odwiedzin przez rodzinę i osoby bliskie pacjentów hospitalizowanych w tutejszym Oddziale Chorób Wewnętrznych – informuje Rafał Dziubek, kierownik Ambulatoryjnej Opieki Specjalistycznej, Działu Organizacyjno-Prawnego i pełnomocnik ds. praw pacjenta w szpitalu w Stargardzie. – Ten zakaz obowiązuje od 27 grudnia ub.r. Od 9 stycznia obowiązuje też on w Oddziale Anestezjologii i Intensywnej Terapii.

Ograniczenie odwiedzin chorych jest spowodowane koniecznością zapewnienia izolacji pacjentów, u których potwierdzono lub podejrzewano zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2, wirusem RSV lub wirusem grypy.

– Było to konieczne ze względu na konieczność wygaszenia ujawnionych ognisk epidemicznych, a także w celu zmniejszenia transmisji tych patogenów z zewnątrz przez osoby odwiedzające – dodaje Rafał Dziubek. – W sytuacjach rozpatrywanych indywidualnie będą stosowane odstępstwa. ©℗

(w)