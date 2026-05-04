Bez kasku i uprawnień, po alkoholu i narkotykach na przejściu dla pieszych

Fot. KPP w Sławnie

Sławieńscy policjanci podczas służby w Jarosławcu na ul. Bałtyckiej zauważyli motorowerzystę bez kasku, który jechał przez przejście dla pieszych. Dodatkowo mężczyzna nie potrafił utrzymać prostego toru jazdy, co zapowiadało kolejne problemy.

Gdy policjanci rozpoczęli kontrolę wyczuli od mężczyzny alkohol. Badanie alkomatem wykazało, że 22-letni mieszkaniec Słupska miał niemal promil alkoholu w organizmie. Funkcjonariuszy zaniepokoiło również zachowanie mężczyzny, który był nienaturalnie pobudzony. Badanie testerem na obecność narkotyków dało pozytywny wynik. Kierowcy pobrano krew do badań laboratoryjnych.

- Co więcej, po sprawdzeniu mężczyzny w policyjnych systemach okazało się, że 22-latek nie posiadał uprawnień do kierowania motorowerem. Mężczyzna został zatrzymany i trafił do policyjnej celi - informuje asp. szt. Kinga Warczak z Komendy Powiatowej Policji w Sławnie.

Dalszym losem motorowerzysty zajmie się sąd. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu kara do lat 3 pozbawienia wolności, wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Mężczyzna odpowie też za popełnione wykroczenia jazdy bez uprawnień, po chodniku i bez kasku. W tym przypadku również grozi mu wysoka grzywna i zakaz prowadzenia pojazdów. Odpowiedzialność za jazdę pojazdem pod wpływem narkotyków uzależniona jest od stężenia tych środków we krwi.

(k)

