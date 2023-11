Bety w komplecie. To już koniec zakupów [GALERIA]

Do szczecińskiej zajezdni Pogodno dotarł w nocy ze środy na czwartek kolejny tramwaj Moderus Beta. To 6. dwukierunkowy wagon w szczecińskiej flocie pojazdów szynowych Fot. Tomasz TOKARZEWSKI

Do szczecińskiej zajezdni Pogodno dotarł w nocy ze środy na czwartek kolejny tramwaj Moderus Beta. To 6. dwukierunkowy wagon, jaki będzie już wkrótce kursował po szczecińskiej sieci. Niestety, to prawdopodobnie także ostatni nowy wagon, na jaki w najbliższym czasie mogą liczyć pasażerowie.

Moderus Beta to trzyczłonowy wagon z częściowo obniżoną podłogą. Pierwsze dwa tramwaje pojawiły się w Szczecinie w 2021 r., kolejne dwa rok później. Zamówienie obejmowało jednak opcję na jeszcze dwa i z tej możliwości skorzystała w tym roku po otrzymaniu dofinansowania na zakup niskoemisyjnego taboru w Szczecińskim Obszarze Metropolitalnym spółka "Tramwaje Szczecińskie". Dwa ostatnie wagony, z których pierwszy już kursuje po mieście, kosztowały 15,2 min zł.

Zaletą dwukierunkowych tramwajów jest to, że dzięki drzwiom po obu stronach wagonu oraz kabinom na obu końcach, do zmiany kierunku jazdy nie potrzebują klasycznej pętli. Motorniczy przechodzi po prostu do drugiej kabiny. To rozwiązanie przydatne jest m.in. w trakcie przebudowy czy modernizacji torowisk. Tak było, gdy linia 8 mogła kursować jedynie na trasie Gumieńce - Brama Portowa, tak jest obecnie na linii 5, której trasa po likwidacji pętli Krzekowo została skrócona do odcinka Wawrzyniaka - Żołnierska.

Niestety, nie zanosi się na to, by miasto lub spółka "Tramwaje Szczecińskie" w najbliższym czasie planowały zakup kolejnych wagonów. Nowe być może uda się zamówić, gdy będzie dostępna kolejna pula unijnych środków, na używane, które z powodzeniem kupują inne miasta, w szczecińskim budżecie nie ma na razie środków. ©℗

Tekst i fot. Tomasz TOKARZEWSKI