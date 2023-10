Dojazd na szczecińskie cmentarze. Dodatkowe linie i parkingi

W środę na szczecińskie nekropolie najłatwiej będzie dotrzeć komunikacją miejską. Fot. archiwum

Jak co roku wokół szczecińskich nekropolii zmieni się organizacja ruchu, na co powinni zwrócić uwagę kierowcy, ale 1 listopada na cmentarze będzie można dotrzeć także autobusami i tramwajami. Dla osób, które mimo wszystko zaryzykują jazdę samochodem i stanie w korkach, przygotowano dodatkowe parkingi.

– W czasie listopadowego święta komunikacja miejska będzie maksymalnie wzmocniona. Pojawią się dodatkowe pojazdy komunikacji miejskiej na trasach, nowe linie i około stu osób zabezpieczenia i obsługi – zapewnia Kacper Reszczyński z Zarządu Dróg i Transportu Miejskiego w Szczecinie. – Wszystko po to, aby wszyscy chętni mogli sprawnie i bezpiecznie dotrzeć na cmentarze.

Zmiany w komunikacji miejskiej

W środę, 1 listopada, na większości linii obowiązywać będą sobotnie rozkłady jazdy. Wzmocnione jednak zostaną linie umożliwiające dojazd do nekropolii. Uruchomiona będzie linia 8 (Gumieńce-Turkusowa), która kursować będzie w godz. 9-18 co 6-9 minut, w godz. 8-9, 18-19 co 10 minut, a w godz. 7-8, 19-20 co 20 minut. Linia 10 (Gumieńce-pl. Rodła) kursować będzie w godz. 9-18 co 6-9 minut, w godz. 8-9, 18-19 co 10 minut, w pozostałych godzinach co 20 minut. Dodatkowo w godz. 10-18 na trasie Gumieńce-Dworzec Niebuszewo z częstotliwością co 15 min. pojawią się tramwaje linii D15.

Wzmocnione zostaną także dojeżdżające w pobliże cmentarzy autobusy. Linia 53 (Stocznia Szczecińska-Pomorzany Dobrzyńska) kursować będzie w godz. 9-18 co 6-7 minut, w pozostałych godzinach bez zmian. Na trasę Ludowa-Dworska wyjedzie linia D53 z częstotliwością w godz. 7-9 co 12 minut, w godz. 9-19 co 8-12 minut. Jako dodatkowa pojawi się również linia D60 (Stocznia Szczecińska-Dworska-Cukrowa), która kursować ma w godz. 9-18 co 20 minut. Częściej na trasie Podjuchy-Dworzec Główny Owocowa pojawiać się będą autobusy linii 61 – w godz. 9-18 co 10 minut, w pozostałych godzinach bez zmian. Na trasie pl. Kościuszki-Mieszka I-Krakowska-Bronowicka-Cmentarz Zachodni z częstotliwością w godz. 9.30-18 co 20 minut pojedzie linia D62. Linia 67 (Stocznia Szczecińska-Karola Miarki) pojedzie w godz. 9-17 co 7-8 minut, w pozostałych godzinach bez zmian. Bedzie wzmocniona przez dodatkową linię D67 (Ludowa-Rugiańska-Przyjaciół Żołnierza-Warcisława I-Kołłątaja-rondo Giedroycia-Słowackiego-al. Wojska Polskiego-Traugutta-Poniatowskiego-Karola Miarki) kursującą z częstotliwością w godz. 7-9 co 10 minut, w godz. 9-17 co 7-8 minut, a w godz. 17-19 co 10 minut. Dodatkowa linia D97 (Turkusowa-Walecznych-Mączna-Kolorowych Domów-Handlowa-Przelotowa-Jasna-Gryfińska-Gierczak-Goleniowska-Dąbie Osiedle kursować będzie w godz. 9-18 co 30 minut. Wzmocniona zostanie linia 102 (Gocław-Police Zajezdnia). Autobusy mają się pojawiać na przystankach w godz. 9-18 co 30 minut, w pozostałych godzinach bez zmian. Będzie, podobnie jak w minionych latach, autobusowa linia D07, kursująca na trasie Police Wyszyńskiego Polana-Przęsocin-Obotrycka-Przyjaciół Żołnierza-Wszystkich Świętych-Majdańskiego-Traugutta-Poniatowskiego-Karola Miarki w godz. 9-12 co 15 minut, a w godz. 12-18 co 12 minut.

Ograniczenia dla kierowców

Jeśli ktoś zamiast komunikacji miejskiej wybierze auto, musi pamiętać o ograniczeniach. W środę od godz. 6 zaplanowano zamknięcie dla ruchu obu jezdni ul. Ku Słońcu od ronda Pileckiego do ronda Gierosa, wyłączenie z ruchu ogólnego ulic Karola Miarki, Pięknej i Santockiej, wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Świerczewskiej w kierunku ul. Zielonogórskiej. Nastąpi też wyłączenie sygnalizacji świetlnej u zbiegu ul. Ku Słońcu z ul. Santocką.

Z kolei na ul. Mieszka I w środę od godz. 6 wprowadza się wyłączenie dla ruchu ogólnego lewoskrętu na jezdni w kierunku centrum oraz prawoskrętu na jezdni w kierunku Ronda Uniwersyteckiego przy skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ulicą Białowieską (w kierunku salonu samochodowego). Również na skrzyżowaniu ul. Mieszka I z ulicą Milczańską na wjeździe w ulicę prowadzącą do bramy cmentarza wyłącza się z ruchu z wyjątkiem zapewnienia dojazdu zaopatrzenia oraz dojazdu do salonu samochodowego.

W Dąbiu należy zwrócić uwagę na ograniczenie prędkości w ciągu ul. Goleniowskiej do 40 km na godz. w rejonie cmentarza oraz wprowadzenie ruchu jednokierunkowego w ciągu ul. Jugosłowiańskiej do ul. Toruńskiej i ul. Czarnogórskiej od ul. Jugosłowiańskiej do ul. Bośniackiej. W Zdrojach wprowadzono zamknięcie dla ruchu ogólnego ul. Poległych od ul. Walecznych. Dojazd tylko dla pojazdów zaopatrzenia.

Jak co roku do dyspozycji kierowców przygotowano parkingi. W dniu 1 listopada odwiedzający nekropolie będą mogli skorzystać z darmowych parkingów przy centrach handlowych: SELGROS (Walecznych 66), ATRIUM MOLO (Mieszka I 73), C.H. TURZYN (Bohaterów Warszawy 42) oraz IKEA (Białowieska 2).

Tomasz TOKARZEWSKI