Będzie nowy terminal w Goleniowie. Szansa dla deficytowego lotniska? [GALERIA]

Wstępna i niezobowiązująca wizualizacja nowego terminala. Źródło: biuro architektoniczne Dedeco.

Czy kosztowna inwestycja pomoże zredukować straty, jakie goleniowskie lotnisko przynosi od lat? Przypomnijmy, że w 2021 roku miało ponad 12 mln 321 tys. złotych straty, a rok 2022 zakończyło ze stratą ponad 10 mln 696 złotych. Wyników finansowych za ubiegły rok spółka jeszcze nie opublikowała. Gruntowną przebudowę terminalu lotniskowego w Porcie Lotniczym Szczecin-Goleniów zapowiedziano na konferencji prasowej zorganizowanej na lotnisku. Nowy obiekt ma pozwolić na obsługę do 1,7 mln pasażerów rocznie. Wstępnie szacowane koszty przebudowy terminalu to 170 mln zł.



Nie będzie to modernizacja, ale budowa zupełnie nowego obiektu, który ma być funkcjonalny, wygodny i spełniać wszystkie wymagania stawiane terminalom lotniskowym. Obecny budynek oddano do użytku w 2006 roku, teoretycznie pozwala on rocznie na obsługę do miliona pasażerów, jednak choć przez lotnisko przewija się obecnie połowa tej liczby podróżnych, warunki obsługi dalekie są od komfortu. Kiedy trzeba równocześnie obsłużyć 2-3 samoloty, terminal jest zatłoczony.

– Projekt zakłada wybudowanie nowego obiektu w części przylotowej i odlotowej. Będzie on wówczas dostosowany do jednoczesnej obsługi trzech dużych samolotów pasażerskich i do około 1,7 mln pasażerów rocznie. To oczywiście powinno nam pozwolić na przyciągnięcie nowych przewoźników, rozmowy na ten temat już trwają – powiedział Maciej Dziadosz, prezes spółki zarządzającej portem lotniczym. W konferencji prasowej uczestniczyli również marszałek województwa Olgierd Geblewicz, minister Maciej Lasek i minister Sławomir Nitras.

Przewiduje się m.in. rozwiązanie problemu dostawania się podróżnych na pokład samolotu. Dziś, niezależnie od pogody, trzeba pieszo iść przez płytę lotniska. Nowy terminal ma być wyposażony w tzw. rękawy, pozwalające dostać się do samolotu bezpośrednio z budynku dworca.

Prace projektowe dopiero się zaczynają, więc dziś jeszcze nie wiadomo, jak nowy terminal będzie wyglądał. Rozpoczęcie prac budowlanych wstępnie przewiduje się na przyszły rok, a częściowe oddanie obiektu do użytku – już w roku 2026. Dopóki nowy terminal nie zacznie w pełni funkcjonować, trzeba się liczyć z okresowym pogorszeniem warunków obsługi, która zapewne będzie prowadzona w obiekcie zastępczym.

Lotnisko pasażerskie w podgoleniowskich Glewicach działa od 1967 roku, kiedy zlikwidowano port lotniczy w Dąbiu. W połowie lat 70. wybudowano pierwszy terminal, który wówczas służył wyłącznie obsłudze pasażerów krajowych. W 2006 roku oddano do użytku obecny obiekt, który też wkrótce ma zniknąć. Kilka lat temu całkowicie przebudowano pas startowy i płyty postojowe, wkrótce lotnisko ma zostać wyposażone w system nawigacyjny pozwalający na starty i lądowania przy minimalnej widoczności.

Obecnie z lotniska w Goleniowie rozkładowymi samolotami można polecieć do Warszawy, Krakowa, Londynu, Liverpoolu, Dublina, Oslo, Torp, a w sezonie letnim czarterami do Anatalyi w Turcji. ©℗



(cm)