Będą dwa kolejne tramwaje dwukierunkowe w Szczecinie

Do marca przyszłego roku w Szczecinie mają być części do montażu kolejnych dwóch tramwajów. Spółka Tramwaje Szczecińskie skorzystała z tzw. opcji i zamówiła części do wagonów u producenta - poznańskiej firmy Modertrans, która już wcześniej elementy wagonów nam dostarczała.

Będą to wagony tylko częściowo niskopodłogowe, powstałe na bazie najbardziej popularnej w kraju konstrukcji typu 105N z lat 70. ub.w. Od innych wagonów wyróżniać je będą kabiny motorniczego na obu końcach i drzwi po obu stronach.

Dwukierunkowe wagony powstają z myślą o trasach, na których nie ma typowych pętli, a jedynie ślepe zakończenia torowisk, wykorzystywane też są w przypadku remontów i awarii, kursują wtedy na skróconych trasach. W Szczecinie na razie są dwa tego typu pojazdy, nigdy jeszcze nie były w pełni wykorzystane.

- Producent ma do 120 dni na dostarczenie kompletu do montażu pierwszej sztuki tramwaju dwukierunkowego oraz do 180 dni na dostarczenie kompletu do montażu drugiego tramwaju - przypomina Hanna Pieczyńska, rzecznik "TS". - Oba sklady będą złożone przez pracowników Spółki Tramwaje Szczecińskie pod nadzorem Wykonawcy. Będzie to trwało około dwóch miesięcy.

Tramwaje typu Beta są klimatyzowane, mają 25 proc. niskiej podłogi, gniazda USB i inne znane już udogodnienia. Zapłacimy za nie ponad 11,7 mln zł.

