Zderzenie tramwaju z TiR-em na ul. Energetyków w Szczecinie. Zablokowane tory

Wypadek w rejonie tymczasowego ronda na wysokości skrzyżowania ulic Energetyków i św. Floriana w Szczecinie. Tramwaj linii 7 zderzył się tam z ciągnikiem siodłowym. Skład swinga jechał do pętli Turkusowa i zakończył feralny kurs na naczepie nadjeżdżającego TIR-a. Ze wstępnych ustaleń wynika, że jedna osoba została poszkodowana. To mężczyzna, który siedział za pulpitem swinga.

- Zgłoszenie o zdarzeniu otrzymaliśmy o godz. 12.27. W obu kierunkach zstępują je autobusy linii pospiesznych, które zatrzymują się na wszystkich przystankach składów linii 7 i 8, a te kursują zmienionymi czasowo trasami - poinformował dyżurny dyspozytor centrali ruchu w ZDiTM. - Usuwanie skutków i odblokowanie trasy zajmie około dwóch godzin.

Siódemki i ósemki, które utknęły na prawobrzeżu zawracane były na Basenie Górniczym, a składy jadące od strony Bramy Portowej zawracały przez ulicę Dworcową. Wyłączono też ruchu kołowego po jednym pasie w obu kierunkach.

- Karetka przewiozła do szpitala jedną osobę. To mężczyzna w wieku ok. 45 lat, motorniczy - powiedziała nam Paulina Heigel, rzeczniczka prasowa Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. - Przewieziony został do szpitala przytomny, w stanie stabilnym z ogólnymi potłuczeniami ciała.

Służby na miejscu ustalają okoliczności i przyczyny wypadku. Wykolejony skład trzeba było ponownie ustawić na torze i odholować. Jak poinformowała Hanna Pieczyńska, rzeczniczka prasowa TS i ZDiTM, ruch tramwajów został wznowiony przed godz. 15. ©℗

(MIR)

***

Wcześniejsza informacja

Do zderzenia tramwaju z TiR-em doszło we wtorek na tymczasowym rondzie na ul. Energetyków w Szczecinie.

Tramwaj jechał w kierunku prawobrzeża. Z pierwszych informacji służb wynika, że w zderzeniu nikt nie odniósł obrażeń. Problemy z wydostaniem się ze zgniecionej kabiny miał motorniczy.

Tory w miejscu wypadku są zablokowane. Nie kursują nimi tramwaje linii nr 7 i 8.

(ip)