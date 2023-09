Bałagan w sercu miasta [GALERIA]

Reprezentacyjna aleja Wojska Polskiego w Szczecinie, która na śródmiejskim odcinku przeszła sporą metamorfozę, nie może jednak uchodzić za wizytówkę miasta. I nie chodzi o to, że nie wszystkim podoba się kostka zamiast asfaltu, strefa uspokojonego ruchu czy nowe nasadzenia. W tej centralnej alei miasta panuje po prostu bałagan.

Nowe drzewa i krzewy, ławki dla spacerowiczów czy plac zabaw dla dzieci, który powstał na pl. Zgody, wyraźnie kontrastują z połamanymi paletami, workami na gruz czy zwykłymi śmieciami walającymi się praktycznie wszędzie. Aleja to wprawdzie wciąż plac budowy, ale ma swoich gospodarzy.

– Ogólnie za porządek na budowie odpowiada generalny wykonawca i na bieżąco zajmuje się porządkowaniem terenu. W głównej mierze mowa tu o odpadach, które powstały z jego winy. Osobną kwestią jest natomiast systematyczne zaśmiecanie alei przez nieodpowiedzialnych mieszkańców – tłumaczy Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. – To co możemy zrobić, to poprosić wykonawcę, aby worki czy kartony bądź inne odpadki zalegające na chodniku czy ulicy zostały przez niego uprzątnięte. Natomiast należy podkreślić, że tego rodzaju odpady, jakie widać na zdjęciach, powinny trafiać do pojemników, za których opróżnianie odpowiada firma wywożąca takie odpady. Aleja Wojska Polskiego to nie wysypisko śmieci, więc mieszkańcy również powinni brać odpowiedzialność za wygląd tego miejsca.

Osobną sprawą są przepełnione kosze na odpadki. Po nowych chodnikach walają się butelki, puszki i inne śmieci.

– Kosze na śmieci są opróżniane przez NiOL. Zazwyczaj odbywa się to rano i po południu – zapewnia Piotr Zieliński. – Koszami przy przystankach autobusowych zajmuje się ZDiTM i te są opróżniane codziennie, jeśli zachodzi taka potrzeba.

Nie ma podstaw, by podejrzewać, że wymienione działania nie są prowadzone. Najwyraźniej są jednak niewystarczające. W efekcie to, co miało być perełką miasta, miastu chluby nie przynosi. I tylko część winy leży po stronie mieszkańców, którzy podrzucają śmieci gdzie popadnie. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI

Fot. Ryszard PAKIESER