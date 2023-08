Prezydent nie pozwolił na hałas. Patrol powinien pojechać

- W dniu 22 sierpnia po godzinie 23 wybudzony ze snu pan Bartosz - mieszkaniec odpoczywający po ciężkim dniu pracy zadzwonił pod numer straży miejskiej, by zgłosić zakłócanie ciszy nocnej hałasami agregatów, rykiem spalinowych dmuchaw i innych urządzeń użytkowanych przez robotników na alei Wojska Polskiego - pisze pan Adam. - Od dyżurnego strażnika miejskiego usłyszał, że zgłoszenia nie przyjmie, ponieważ rzekomo prezydent Piotr Krzystek wydał specjalne zezwolenie na tego typu prace. Nie wyjaśnił jednak, jaka jest podstawa prawna takiego działania i kiedy zostało wydane to zezwolenie. Kategorycznie odmówił interwencji i wyegzekwowania zaprzestania zakłócania ciszy nocnej.

REKLAMA

REKLAMA

Komentarze

Edek 2023-08-24 10:19:09 Co za dziki kraj.Nawet ciszy nocnej nie uszanują. A może w tym kraju cisza nie obowjazuje w mysl zasady robta co chceta? W Anglii to przerwano mecz turnieju tenisa bo mecz sie przeciągnął i wszedl w ramy ciszy nocnej .Tam się ludzi szanuje.

cesio 2023-08-24 10:14:54 kolejny argument za likwidacją tego "czegoś"

Mieszkaniec. 2023-08-24 10:05:52 Skargę napisał pan Adam za kogoś .co to za żart A tak poza tym to pan Adam i kolega niech wspomni że całą noc imprezy są z powodu powrotów z deptaku Bogusława,i ogólnie jeszcze ulica nie oddana a już traktują jak bufet pod chmurką. A latający toi toi nie przeszkadza Panom. Pozdrawiam

Sztuczny miód 2023-08-24 10:03:40 Szczecin,centrum miasta, powstawało na wzór i podobieństwo Paryża. Jedną z głównych arterii, miała być Wojska Polskiego. No i przez dziesięciolecia była, jednak nadejszły czasy chłopka roztropka Piotrusia, który z tej reprezentacyjnej ulicy uczynił poprawnie polityczny deptak. Wyobraźcie sobie że w takim Paryżu Pola Elizejskie jakiś tamtejszy Pietrek przenicuje na deptak! Jak w banku, Rewolucja Francuska do kwadratu, kosy na sztorc, i uruchomienie Bastylii.

Klara 2023-08-24 09:10:27 Ależ tam jest pięknie i zielono.

Majster 2023-08-24 08:58:00 Szybko szybko , trzeba zdążyć bo ma być uroczyste otwarcie i w nocy musicie się tłuc jeśli to pomoże. A całymi miesiącami snuły się jakieś pojedyńcze osoby a nawet na terenie budowy było pusto

Piotr 2023-08-24 08:30:31 Skarga na komendanta bo dyżurny nie wysłał patrolu ? Chyba powinno być niedopełnienie obowiązków przez dyżurnego ?

abc 2023-08-24 08:29:33 no przeciez wiadomo , że jak jest remont to musi być hałas! ;) Co to za awantury - przymknąc awanturnika do aresztu to się wyśpi!