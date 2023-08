Aleja otwarta, autobusy objazdem

Aleja Wojska Polskiego została otwarta dla ruchu, ale to wciąż plac budowy. Fot. Ryszard PAKIESER

Przestrzeń dla pieszych, wyznaczone miejsca postojowe oraz dużo zieleni, tak zmieniła się al. Wojska Polskiego w Szczecinie. Choć to jeszcze nie jest formalny koniec inwestycji, to zakończenie zasadniczych prac budowlanych pozwoliło przywrócić tam ruch samochodowy oraz udostępnić aleję mieszkańcom. Piesi i kierowcy muszą zachować tam szczególną ostrożność. Na razie na swoją trasę nie powróciły też autobusy linii 87.

- To ogromna zmiana w tej części śródmieścia Szczecina. Jezdnia wykonana z kostki, szerokie chodniki, 173 miejsca postojowe dla samochodów, w tym 6 dla pojazdów elektrycznych i 9 dla osób niepełnosprawnych - wylicza Piotr Zieliński, rzecznik miasta ds. inwestycji. - W ciągu ulicy, na chodnikach po zewnętrznej stronie jezdni, znajduje się ponadto 8 miejsc postojowych dla pojazdów zaopatrzenia z dopuszczonym postojem do 15 minut, a organizacja ruchu zakłada wprowadzenie na odcinku od pl. Zwycięstwa do pl. Szarych Szeregów strefy ruchu uspokojonego wynoszącej 30 km na godzinę.

Na odnowionym odcinku pojawiła się tzw. mała architektura w postaci ławek oraz ławkodonic

...