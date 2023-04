Autobusowe zmiany od 1 maja

Od 1 maja zmienią się rozkłady jazdy kilku linii autobusowych. To ważna informacja dla osób korzystających z linii 53, 60, 67, 80 i 97. Nowe rozkłady jazdy zakładają korektę czasów przejazdu i godzin odjazdów.

Na liniach 53, 60, 67, 80 obowiązywać będzie nowy podział rozkładów jazdy. Pojazdy będą inaczej kursować w dni nauki w szkołach, w dni powszednie wolne od nauki w szkołach, w soboty, niedziele i dni świąteczne. Na liniach 53 i 60 obowiązywać będzie częstotliwość kursowania w dni nauki w szkołach w godzinach szczytu co 12-15 minut, poza godzinami szczytu co 20 minut, w godzinach wieczornych co 30 minut. W dni powszednie wolne od nauki w szkołach: w godzinach szczytu co 15 minut, poza godzinami szczytu co 20 minut, w godzinach wieczornych co 30 minut, w soboty w godz. 11-18 co 20 minut, do godz. 11 i w godz. 18-20 co 24 minuty, w pozostałym okresie co 30 minut, a w niedziele i dni świąteczne w godz. 11-18 co 24 minuty, w pozostałym okresie co 30 minut.

Na linii 67 obowiązywać będzie częstotliwość kursowania w dni nauki w szkołach w godzinach szczytu co 12 minut, w okresie międzyszczytu co 15 minut, w godzinach wieczornych co 20 minut, w dni powszednie wolne od nauki w szkołach do godz. 18 co 15 minut, w pozostałym okresie co 20 minut, w soboty w godz. 10-18 co 15 minut, w pozostałym okresie co 20 minut, a w niedziele i dni świąteczne w godz. 10-18 co 20 minut, w pozostałym okresie co 30 minut.

Na linii 80 obowiązywać będzie częstotliwość kursowania w dni powszednie do godz. 18 co 20 minut, w pozostałym okresie oraz w soboty, niedziele i dni świąteczne co 40 minut.

Nastąpi też zmiana powszedniego rozkładu jazdy linii 97, polegająca na uruchomieniu dodatkowego kursu o godz. 14.08 w relacji Zakłady Drobiarskie – Osiedle Bukowe.

